À LA UNE DU 27 JAN 2026
[11:50]FC Nantes INFO BUT! : Kita, Mercato, Kantari… à quoi faut-il vraiment s’attendre d’ici à fin janvier ?
[11:35]CAN 2025 : énorme sanction à venir pour le Sénégal ?
[11:30]ASSE INFO BUT ! : les jours d’Horneland sont comptés, Kilmer Sports veut changer de coach avant Boulogne-sur-Mer
[11:12]Revue de presse : Still adoube le RC Lens, le Stade Rennais a une nouvelle priorité au Mercato, ça bouge pour Moffi à Nice !
[10:47]OM Mercato – INFO BUT! : après Nwaneri, un autre gros coup venu de Premier League cet hiver ?
[10:13]Revue de presse espagnole : un ex du PSG valide Arbeloa au Real Madrid, signature choc au FC Barcelone ! 
[09:50]ASSE – INFO BUT! : Kilmer Sports refroidi par Will Still ?
[09:30]PSG – Mercato : le message puissant de Dro au FC Barcelone après son transfert choc
[09:16]RC Lens Mercato : Thauvin vers un nouveau départ exotique lucratif ?
[08:48]OL Mercato : Fonseca tente un coup de folie avec Endrick ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse espagnole : un ex du PSG valide Arbeloa au Real Madrid, signature choc au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 10:13
💬 Commenter
Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 27 janvier 2026. Au menu : les vérités d’Angel Di Maris sur le Real Madrid et la prolongation de Fermin Lopez au FC Barcelone.

AS : « Je pense qu’Arbeola réussira »

Avant le choc de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, Angel Di Maria assure que l’arrivée d’Alvaro Arbeola sur le banc merengue est une bonne chose : « Je pense qu’il réussira et Mastantuono a plus de qualités que moi. »

MARCA : « La rencontre très spéciale »

Les retrouvailles entre José Mourinho et le Real Madrid demain en Ligue des Champions vaudront leur pesant d’or. Une défaite pourrait sceller l’avenir du coach portugais à Lisbonne.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

SPORT : « Référents »

Iris Tio et Joan Garcia ont été récompensés à la 29e Festa de l’export Catala à l’heure où le FC Barcelone a fait signer une prolongation choc à Fermin Lopez jusqu’en 2031. « Je veux rester ici pendant de nombreuses années. »

MUNDO DEPORTIVO : « Lamine Power »

Le FC Barcelone compte sur le retour en forme de Lamine Yamal pour valider sa place dans le Top 8 de la Ligue des Champions face à Copenhague (mercredi, 21h). Le prodige espagnol, à 18 ans, a déjà généré plus de 100 buts en carrière ! 

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid