Revue de presse espagnole : un ex du PSG valide Arbeloa au Real Madrid, signature choc au FC Barcelone ! 

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 27 janvier 2026. Au menu : les vérités d’Angel Di Maris sur le Real Madrid et la prolongation de Fermin Lopez au FC Barcelone.

AS : « Je pense qu’Arbeola réussira »

Avant le choc de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid, Angel Di Maria assure que l’arrivée d’Alvaro Arbeola sur le banc merengue est une bonne chose : « Je pense qu’il réussira et Mastantuono a plus de qualités que moi. »

MARCA : « La rencontre très spéciale »

Les retrouvailles entre José Mourinho et le Real Madrid demain en Ligue des Champions vaudront leur pesant d’or. Une défaite pourrait sceller l’avenir du coach portugais à Lisbonne.

SPORT : « Référents »

Iris Tio et Joan Garcia ont été récompensés à la 29e Festa de l’export Catala à l’heure où le FC Barcelone a fait signer une prolongation choc à Fermin Lopez jusqu’en 2031. « Je veux rester ici pendant de nombreuses années. »

MUNDO DEPORTIVO : « Lamine Power »

Le FC Barcelone compte sur le retour en forme de Lamine Yamal pour valider sa place dans le Top 8 de la Ligue des Champions face à Copenhague (mercredi, 21h). Le prodige espagnol, à 18 ans, a déjà généré plus de 100 buts en carrière !