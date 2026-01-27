Auteur d’une nouvelle prestation convaincante contre Oviedo (3-0), le Brésilien Raphinha (29 ans) a aussi contenté sa dulcinée, Natalia.

Raphinha a frappé fort. Très fort. L’ailier du FC Barcelone a offert un tout nouveau Range Rover à sa compagne Natalia, un cadeau XXL qui a évidemment fait le tour des réseaux sociaux. Une attention aussi luxueuse que symbolique, à l’image de la réussite actuelle du Brésilien en Catalogne.

La scène, racontée par la principale intéressée, vaut le détour. « Il m’a appelée pour que je descende chercher quelque chose dans le garage. Quand je suis arrivée, c’était une voiture ! » Surprise totale, émotions garanties. Le genre de moment digne d’un film… ou d’un compte Instagram très suivi.

Sur le terrain, Raphinha enchaîne les prestations solides sous le maillot blaugrana. En dehors, il soigne visiblement aussi sa vie personnelle. Classe, efficace, et généreux : le Brésilien coche toutes les cases. Chez les Culés, certains brillent balle au pied. Lui, il marque aussi des points à la maison.