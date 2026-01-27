À LA UNE DU 27 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : le petit bijou à quatre roues offert par Raphinha à sa compagne 
[23:00]OM Mercato : envoyé à Marseille, El Aynaoui, plutôt vers le FC Barcelone ou le Real Madrid !
[22:30]ASSE : la menace de dissolution des groupes ultras ressurgit !
[22:14]PSG Mercato : Dro, c’est officiel
[22:00]FC Nantes : c’est décidé, la Brigade Loire arrête les frais ! 
[21:46]OM : Ménès en remet une couche sur la polémique De Zerbi – Dugarry
[21:08]ASSE Mercato : un départ attendu enfin officialisé
[20:46]FC Nantes : les Canaris, bonnet d’âne de l’Europe, c’est officiel !
[20:22]OM Mercato : ni FC Nantes, ni RC Lens, 2 nouveaux courtisans étrangers pour Garcia
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Cela fait un an qu’Horneland s’est mis en danger »
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : le petit bijou à quatre roues offert par Raphinha à sa compagne 

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 00:00
💬 Commenter
Raphinha (FC Barcelone)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Auteur d’une nouvelle prestation convaincante contre Oviedo (3-0), le Brésilien Raphinha (29 ans) a aussi contenté sa dulcinée, Natalia. 

Raphinha a frappé fort. Très fort. L’ailier du FC Barcelone a offert un tout nouveau Range Rover à sa compagne Natalia, un cadeau XXL qui a évidemment fait le tour des réseaux sociaux. Une attention aussi luxueuse que symbolique, à l’image de la réussite actuelle du Brésilien en Catalogne.

La scène, racontée par la principale intéressée, vaut le détour. « Il m’a appelée pour que je descende chercher quelque chose dans le garage. Quand je suis arrivée, c’était une voiture ! » Surprise totale, émotions garanties. Le genre de moment digne d’un film… ou d’un compte Instagram très suivi.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Sur le terrain, Raphinha enchaîne les prestations solides sous le maillot blaugrana. En dehors, il soigne visiblement aussi sa vie personnelle. Classe, efficace, et généreux : le Brésilien coche toutes les cases. Chez les Culés, certains brillent balle au pied. Lui, il marque aussi des points à la maison.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot