Cité comme un rêve pour les supporters de l’OM au mercato, Neil El Aynaoui (AS Rome, 24 ans) semble plutôt se diriger vers la Liga, où un géant l’attend de pied ferme… dès cet hiver.

Le rêve marseillais prend déjà l’eau. Cité comme une cible idéale pour renforcer le milieu de terrain de l’OM après une énorme CAN, Neil El Aynaoui (24 ans) semble s’éloigner très sérieusement de la Canebière. Le jeune international marocain regarde vers la Liga, où deux géants seraient prêts à passer à l’action.

Selon Hespress, le FC Barcelone suit de près le profil de l’ancien joueur marocain du RC Lens. Un intérêt récent, mais bien réel, qui confirme la montée en puissance d’El Aynaoui sur la scène européenne. Son profil technique, sa capacité à se projeter et son intelligence de jeu correspondent parfaitement aux standards recherchés par les Blaugranas.

Le Real Madrid fonce sur El Aynaoui !

Mais le dossier pourrait surtout se décanter du côté du Real Madrid. D’après Hakim Zhouri, très bien informé sur le football marocain, la Casa Blanca est clairement sur les rangs. « Neil El Aynaoui sur les tablettes du Real Madrid… le club madrilène va accélérer sur le milieu marocain. S’ils peuvent le faire dès cet hiver ils le feront mais c’est compliqué… mais pour cet été. »

Le Real Madrid surveille attentivement l’évolution du joueur de l’AS Rome et pourrait passer à l’offensive si les conditions le permettent. Dès cet hiver, l’option reste compliquée mais la Casa Blanca semble déjà prête à se positionner très sérieusement pour l’été prochain. À ce stade, une chose est claire : si El Aynaoui doit franchir un cap, ce sera très probablement sous le soleil espagnol et dans un très grand club européen;