OM Mercato : départ imminent pour Maupay, sa destination est connue !

L’Olympique de Marseille accélère sur le front des départs offensifs : à moins d’une semaine de la clôture du mercato hivernal, le club s’apprête à finaliser le prêt de Neal Maupay au Séville FC, selon Foot Mercato. Alors que les dirigeants phocéens venaient tout juste de boucler des arrivées majeures, la gestion du secteur offensif impose désormais des choix forts. Et cette opération ne manque ni d’enjeux, ni de ramifications pour tous les acteurs concernés.

L’OM active son dégraissage offensif

Offensivement, l’OM vient de frapper fort sur le marché des transferts, notamment avec l’intégration remarquée d’Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, buetur contre Lens. La nouvelle donne rend la place de Neal Maupay encore plus fragile dans l’effectif, peu utilisé depuis le début de saison, comme en témoignent ses trois maigres apparitions toutes compétitions confondues. Parmi les pistes envisagées pour le relancer, plusieurs clubs français, notamment le LOSC et le Paris FC, ont montré un intérêt. Toutefois, c’est bien le Séville FC, engagé dans une lutte intense pour le maintien en Liga, qui s’impose aujourd’hui comme le candidat numéro un.

Un départ stratégique pour Maupay et le club espagnol

L’intérêt du club andalou pour un renfort offensif s’explique facilement : Séville peine à trouver le chemin des filets cette saison et voit dans le profil de Maupay (passé par Brighton et Everton, fort de son expérience du haut niveau anglais) une réelle opportunité pour renforcer son attaque. Après une longue phase de négociations sur le format du transfert, l’option du prêt serait désormais acceptée par toutes les parties. Un soulagement pour des Sévillans qui espèrent que Maupay saura redonner du mordant à leur ligne d’attaque dès son arrivée.

Détails de l’opération et conséquences pour les deux clubs

Les modalités du prêt de Neal Maupay vers le Séville FC sont en cours de finalisation. Ce mouvement intervient alors que Marseille cherche à gérer au mieux la densité de son secteur offensif, désormais renforcé par l’éclosion de nouveaux talents. L’allègement de l’effectif donne à l’OM la possibilité d’offrir un temps de jeu précieux à ses recrues récentes, dont Ethan Nwaneri, qui s’annonce prometteur.

Pour Maupay, ce départ s’inscrit comme une chance de rebondir après un début de saison frustrant en Ligue 1. Il va découvrir la Liga et s’investir dans un projet où sa contribution est attendue comme un facteur clé pour éviter la relégation du club espagnol. Côté marseillais, ce prêt consolide la politique de réajustement offensif en donnant à l’attaque une nouvelle dynamique, moins encombrée et plus compétitive.