OM Mercato : une porte de sortie s’ouvre à Maupay, le FC Nantes prêt à s’engouffrer ?

Selon les dernières révélations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, le FC Séville est très intéressé par Neal Maupay, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, dans cette période de mercato hivernal. Un intérêt déjà évoqué l’été dernier pour l’ancien de l’OGC Nice.

Alors que certaines rumeurs indiquaient qu’il était bien parti pour rester jusqu’à la fin de saison à l’OM, la porte pourrait finalement lui être ouverte. Doit-on voir ça comme une bonne nouvelle pour le FC Nantes, dont les supporters ont déjà exprimé le souhait de voir Maupay porter leur maillot ? Peut-être bien que oui ! Les Kita pourraient bien profiter de la moindre ouverture afin de se renforcer avec un joueur qui connaît bien la Ligue 1 (82 matchs).

⚽️ Un profil qui séduit en Liga

Le club andalou, actuellement 13e de Liga, cherche à renforcer son attaque alors qu’il reste englué dans la seconde partie du classement du championnat espagnol. Malgré une attaque qui marque — 24 buts en 18 matchs — aucun attaquant sévillan n’a encore réussi à franchir la barre des 5 buts cette saison, ce qui pousse le club à cibler un renfort offensif capable d’apporter davantage de puissance et de finition.

📈 Pourquoi Maupay ?

Situation délicate à l’OM : Maupay n’est plus du tout une option sous les ordres de Roberto De Zerbi et a vu ses minutes de jeu fondre depuis l’arrivée de renforts offensifs l’été dernier comme Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah (2 minutes seulement en Ligue 1 cette saison).

: Maupay n’est plus du tout une option sous les ordres de Roberto De Zerbi et a vu ses minutes de jeu fondre depuis l’arrivée de renforts offensifs l’été dernier comme Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah (2 minutes seulement en Ligue 1 cette saison). Besoin de changement : Une solution de prêt de six mois est envisagée par les deux clubs comme option la plus simple et la plus rapide pour relancer l’attaquant dans un nouveau championnat.

🤝 Un intérêt confirmé… mais pas encore de deal

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un intérêt marqué et d’une piste sérieuse, sans accord officiel entre l’OM et le FC Séville. Le club espagnol suit de près la situation de Maupay, qui pourrait voir son avenir s’écrire en Liga si les discussions avancent. Voire en Ligue 1 si le FC Nantes venait à accélérer…

📊 Et à Marseille ?

L’avenir de Maupay à l’OM reste incertain cet hiver, avec peut-être un départ envisagé si une offre convenable arrive sur la table. Marseille devra trancher entre garder son attaquant polyvalent, ce qui est très peu probable, ou lui permettre de partir pour faire de la place dans un effectif déjà bien fourni offensivement.