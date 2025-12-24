À LA UNE DU 24 DéC 2025
OM, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Neal Maupay, ça bouge enfin !

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 11:48
Neal Maupay (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En difficulté du côté de l’OM depuis le coup d’envoi de la saison, Neal Maupay (29 ans) pourrait-il se relancer au FC Nantes ? Si les supporters des Canaris en rêvent, la réalité est toute autre. 

Malgré les rumeurs, Neal Maupay (29 ans) devrait finalement rester à l’OM cet hiver. Alors que certains supporters du FC Nantes rêvaient de voir l’ancien attaquant de Brighton relancer sa carrière sur les bords de l’Erdre et que La Gazzetta dello Sport annonce un intérêt venu de Pise, la réalité serait tout autre. 

De Zerbi compte encore sur Maupay 

Selon L’Équipe, Maupay devrait rester dans l’effectif de l’OM cet hiver. Les raisons sont multiples. D’abord, Roberto De Zerbi a confirmé que les entraînements du joueur avaient été sérieux ces dernières semaines. Plusieurs autres facteurs expliquent ce maintien : l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang pour la CAN avec le Gabon, celle d’Amine Gouiri en reprise après son opération à l’épaule, et le besoin de garder des options fiables dans un effectif encore fragile. 

Le mercato ne devrait pas changer la donne à l’OM

Le fait que Maupay ait été préféré au jeune Robinio Vaz (18 ans) dimanche à Bourg-en-Bresse ne serait pas un hasard : le coach de l’OM lui a envoyé un signe pour la seconde partie de saison. « L’ouverture du mercato d’hiver ne devrait pas radicalement bouleverser la situation », conclut le quotidien sportif. Les supporters du FC Nantes peuvent rêver d’un autre attaquant au mercato hivernal.

