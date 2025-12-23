🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Si Roberto De Zerbi souhaite incorporer un meneur de jeu à son système au mercato hivernal, la solution pourrait être déjà trouvée.

La solution était peut-être sous ses yeux. Alors que Roberto De Zerbi réfléchit à l’intégration d’un véritable meneur de jeu dans son système dès le mercato hivernal, l’OM pourrait avoir trouvé la réponse… en interne. Selon les informations de RMC Sport, l’OM a proposé une prolongation de contrat de deux saisons à Tadjidine Mmadi. Le jeune talent marseillais est déjà lié au club jusqu’en 2028, mais la direction souhaite sécuriser encore davantage son avenir.

Ça discute déjà pour une prolongation

Les discussions sont actuellement en cours entre les deux parties. À seulement 18 ans, Mmadi a déjà marqué des points dans les rangs de l’OM. Auteur d’un superbe but plein d’opportunisme ce dimanche face à Bourg-en-Bresse lors des 32es de finale de la Coupe de France (6-0), le jeune joueur a confirmé tout son potentiel. Capable d’évoluer dans l’axe, il présente un profil intéressant pour le poste de numéro 10, un rôle clé dans le système prôné par Roberto De Zerbi.

Et si Mmadi était le futur 10 de l’OM ?

En interne comme chez les suiveurs de l’OM, l’enthousiasme est palpable. Marwan Belkacem, insider bien connu du microcosme marseillais, se montre particulièrement convaincu : « Top nouvelle, je crois en lui et je me demande ce qu’il peut donner dans l’axe. » À l’OM, le mercato hivernal pourrait donc réserver une surprise inattendue. Plutôt que d’aller chercher ailleurs, le futur meneur de jeu de De Zerbi pourrait bien être déjà prêt à éclore sous le maillot olympien.