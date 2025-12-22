Si le profil de Sofiane Diop pourrait plaire aux dirigeants de l’OM, le milieu offensif de l’OGC Nice une serait pas une piste crédible au mercato hivernal.

La rumeur avait pourtant de quoi séduire. Polyvalent, capable d’évoluer entre les lignes, Sofiane Diop coche plusieurs cases dans l’esprit des supporters, à l’heure où l’OM cherche à densifier sa rotation offensive sans bouleverser son équilibre économique. Mais très vite, la piste a perdu en consistance, jusqu’à être clairement démentie.

« Diop, pas un joueur que le club veut cet hiver »

Insider bien renseigné sur l’actualité de l’OM, Marwan Belkacem a refroidi les ardeurs marseillaises après avoir creusé le dossier. « Je me suis permis de creuser le dossier les amis, et l’info est mauvaise. Aucun contact entre Sofiane Diop et le directeur sportif de l’OM, pas un joueur que le club veut cet hiver », a-t-il affirmé sur X, balayant toute hypothèse de discussions en coulisses. Un message limpide, qui confirme la ligne directrice déjà exposée par Pablo Longoria : l’OM ne fera pas n’importe quoi en janvier.

D’autres dossiers plus intéressants que Diop ?

Pas question d’empiler les profils ou de céder à une opportunité perçue comme séduisante sur le papier mais déconnectée des priorités réelles. Diop, malgré ses qualités et son expérience en Ligue 1, ne correspond manifestement ni au timing ni au projet du club phocéen à court terme. Ce coup de théâtre rappelle surtout une chose : le mercato de l’OM sera ciblé, réfléchi, et sans doute plus discret que ce que certains espéraient. Si Diop ne sera pas l’étincelle de l’hiver marseillais, les regards peuvent déjà se tourner vers d’autres dossiers…