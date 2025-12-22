À LA UNE DU 22 DéC 2025
[21:47]FC Barcelone : la date du retour de Pedri est connue !
[21:14]ASSE : le verdict est tombé pour Bastia – Red Star, les Verts perdent une place au classement
[21:08]PSG : Safonov sort du silence après sa blessure
[20:45]OM Mercato : coup de théâtre pour Sofiane Diop (OGC Nice) ! 
[20:19]ASSE : déjà un coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[19:58]CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’offre l’Angola
[19:32]OL Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Endrick !
[19:09]FC Nantes : la réaction forte d’Anthony Lopes après Concarneau
[18:46]RC Lens Mercato : un énorme coup de pouce du LOSC pour Risser en janvier ?
[18:18]OL Mercato : les Gones annoncent un départ à 6 M€ (officiel)
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : coup de théâtre pour Sofiane Diop (OGC Nice) ! 

Par Bastien Aubert - 22 Déc 2025, 20:45
💬 Commenter
Sofiane Diop (OGC Nice)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si le profil de Sofiane Diop pourrait plaire aux dirigeants de l’OM, le milieu offensif de l’OGC Nice une serait pas une piste crédible au mercato hivernal.

La rumeur avait pourtant de quoi séduire. Polyvalent, capable d’évoluer entre les lignes, Sofiane Diop coche plusieurs cases dans l’esprit des supporters, à l’heure où l’OM cherche à densifier sa rotation offensive sans bouleverser son équilibre économique. Mais très vite, la piste a perdu en consistance, jusqu’à être clairement démentie.

« Diop, pas un joueur que le club veut cet hiver »

Insider bien renseigné sur l’actualité de l’OM, Marwan Belkacem a refroidi les ardeurs marseillaises après avoir creusé le dossier. « Je me suis permis de creuser le dossier les amis, et l’info est mauvaise. Aucun contact entre Sofiane Diop et le directeur sportif de l’OM, pas un joueur que le club veut cet hiver », a-t-il affirmé sur X, balayant toute hypothèse de discussions en coulisses. Un message limpide, qui confirme la ligne directrice déjà exposée par Pablo Longoria : l’OM ne fera pas n’importe quoi en janvier. 

D’autres dossiers plus intéressants que Diop ? 

Pas question d’empiler les profils ou de céder à une opportunité perçue comme séduisante sur le papier mais déconnectée des priorités réelles. Diop, malgré ses qualités et son expérience en Ligue 1, ne correspond manifestement ni au timing ni au projet du club phocéen à court terme. Ce coup de théâtre rappelle surtout une chose : le mercato de l’OM sera ciblé, réfléchi, et sans doute plus discret que ce que certains espéraient. Si Diop ne sera pas l’étincelle de l’hiver marseillais, les regards peuvent déjà se tourner vers d’autres dossiers… 

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot