Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 07:19
Himad Abdelli (Angers)
Convoité par plusieurs clubs de Ligue 1 au mercato hivernal, le milieu de terrain algérien Himad Abdelli (26 ans) ne sera pas facile à déloger du SCO d’Angers. 

Le mercato bat son plein autour d’Himad Abdelli et, pour l’instant, son choix n’est pas encore fait. Ni pour l’OL ni pour un autre club. Performant et régulier depuis le début de saison, l’international algérien s’est imposé comme l’un des hommes forts du projet angevin. Une situation qui complique forcément les plans des clubs intéressés cet hiver. 

3 M€ pour rien pour Abdelli ?

Selon Mohamed Toubache-Ter, le SCO ne discutera pas en dessous d’un certain seuil financier : il faudra sérieusement s’approcher des 3 millions d’euros pour commencer à faire réfléchir la direction angevine. Du côté de l’OM, l’intérêt est bien réel, mais la prudence reste de mise. La Tribune Olympienne confirme qu’Abdelli fait partie des profils ciblés par l’OM, tout en rappelant la fermeté du club angevin : « Pour Abdelli oui il fait partie des joueurs ciblés par l’OM. Maintenant Angers ne le lâchera pas pour quasi rien. Angers semble réclamer aux alentours de 3-4M. Le joueur en tout cas veut bouger cet hiver et ne veut pas attendre la fin de son contrat à l’instant T. »

L’OM doit vendre avant de recruter 

Un élément clé dans ce dossier : la volonté du joueur. Abdelli souhaiterait franchir un cap dès cet hiver et ne pas patienter jusqu’au terme de son contrat. Pour autant, pas question de créer un bras de fer avec ses dirigeants. Le journaliste marocain Hakim Zouhri apporte des précisions importantes sur l’état d’esprit du milieu algérien : « C’est ce qu’il souhaite mais il n’ira pas au conflit avec son club. Et il ne prolongera pas. L’OM ne fera pas de folie tant qu’ils n’auront pas vendu. » Une déclaration qui résume parfaitement l’équilibre fragile du dossier. Abdelli veut partir, Angers veut vendre au bon prix, et les clubs intéressés surveillent leurs finances. À Marseille comme ailleurs, aucun chèque ne sera signé sans départ préalable. On notera enfin que le Stade Rennais semble distancé dans ce dossier. 

