OM, Stade Rennais Mercato : nouveau duel explosif pour un Marocain très convoité !

L’OM et le Stade Rennais s’apprêtent à se retrouver face à face sur le marché des transferts, cette fois pour un profil bien identifié : Reda Belahyane (Lazio Rome, 21 ans). L’international marocain de la Lazio Rome, pourrait être encore l’un des dossiers chauds de l’hiver en Ligue 1.

La situation de Reda Belahyane en Italie commence à interroger. Arrivé à la Lazio avec des attentes élevées, le milieu de terrain marocain ne parvient pas à s’imposer durablement dans la rotation romaine. Son temps de jeu limité en Serie A contraste avec l’image d’un joueur promis à un rôle plus important, notamment au regard de son statut international. À l’approche du mercato hivernal, l’hypothèse d’un départ prend donc de l’épaisseur, avec un objectif clair : retrouver de la continuité et un rôle central dans un projet sportif.

Sa cote, elle, reste solide. En Italie, le Côme de Cesc Fabregas suit de près son profil, comme le révèle Africa Foot. Mais la concurrence la plus sérieuse pourrait bien venir de France. Selon le site spécialisé, deux clubs de Ligue 1 ont déjà pris des renseignements précis : l’OM et le Stade Rennais. Deux écuries aux ambitions européennes, deux projets en reconstruction, et surtout deux clubs habitués à se livrer bataille sur des profils similaires.

L’OM et le Stade Rennais déjà à la lutte l’hiver dernier !

À Marseille, Belahyane pourrait s’inscrire dans la logique de renouvellement et de densification du milieu, avec un joueur capable d’apporter volume, agressivité et projection. À Rennes, son profil athlétique et sa marge de progression séduisent également, dans un contexte où le club breton cherche à redonner de la cohérence et de l’impact à son entrejeu. Dans les deux cas, l’idée serait claire : offrir une vraie porte de sortie au natif d’Aubervilliers et relancer une trajectoire momentanément freinée à Rome.

Reste désormais la position de la Lazio. Le club romain n’a pas encore acté une décision définitive, mais un départ sous forme de prêt, voire un transfert encadré, pourrait être envisagé si une offre cohérente arrive sur la table. Une chose est sûre, bro : l’OM et le Stade Rennais sont déjà à l’affût, prêts à dégainer. Et quand ces deux-là se retrouvent sur le même dossier, le feuilleton est rarement anodin.