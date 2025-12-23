À LA UNE DU 23 DéC 2025
[13:00]ASSE Mercato : Stassin prêt à aller au clash avec les Verts ?
[12:43]OM Mercato : signature imminente pour le futur 10 de De Zerbi !
[12:35]OGC Nice Mercato : exit Wahi, Haise vise un ex buteur du PSG, du RC Lens et du Stade Rennais !
[12:25]FC Barcelone Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati !
[12:13]PSG Mercato : 3 signatures bouclées, rebondissement pour l’avenir de Dembélé ! 
[12:11]RC Lens Mercato : le Racing officialise sa première recrue hivernale ! 
[12:00]OM : McCourt dans le rouge, un club improbable chambre Marseille !
[11:48]FC Nantes : avant le Mercato, Kantari a relancé un renfort totalement inattendu chez les supporters !
[11:16]Revue de presse : Wahi loin de Nice, Beye s’illustre encore au Stade Rennais, Sangaré (RC Lens) cartonne à la CAN !
[10:49]PSG, Real Madrid : la bataille fait rage pour ce taulier de l’équipe de France, accord en vue ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, Stade Rennais Mercato : nouveau duel explosif pour un Marocain très convoité !

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 10:28
💬 Commenter
Reda Belahyane (Lazio)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’OM et le Stade Rennais s’apprêtent à se retrouver face à face sur le marché des transferts, cette fois pour un profil bien identifié : Reda Belahyane (Lazio Rome, 21 ans). L’international marocain de la Lazio Rome, pourrait être encore l’un des dossiers chauds de l’hiver en Ligue 1.

La situation de Reda Belahyane en Italie commence à interroger. Arrivé à la Lazio avec des attentes élevées, le milieu de terrain marocain ne parvient pas à s’imposer durablement dans la rotation romaine. Son temps de jeu limité en Serie A contraste avec l’image d’un joueur promis à un rôle plus important, notamment au regard de son statut international. À l’approche du mercato hivernal, l’hypothèse d’un départ prend donc de l’épaisseur, avec un objectif clair : retrouver de la continuité et un rôle central dans un projet sportif.

Sa cote, elle, reste solide. En Italie, le Côme de Cesc Fabregas suit de près son profil, comme le révèle Africa Foot. Mais la concurrence la plus sérieuse pourrait bien venir de France. Selon le site spécialisé, deux clubs de Ligue 1 ont déjà pris des renseignements précis : l’OM et le Stade Rennais. Deux écuries aux ambitions européennes, deux projets en reconstruction, et surtout deux clubs habitués à se livrer bataille sur des profils similaires.

L’OM et le Stade Rennais déjà à la lutte l’hiver dernier !

À Marseille, Belahyane pourrait s’inscrire dans la logique de renouvellement et de densification du milieu, avec un joueur capable d’apporter volume, agressivité et projection. À Rennes, son profil athlétique et sa marge de progression séduisent également, dans un contexte où le club breton cherche à redonner de la cohérence et de l’impact à son entrejeu. Dans les deux cas, l’idée serait claire : offrir une vraie porte de sortie au natif d’Aubervilliers et relancer une trajectoire momentanément freinée à Rome.

Reste désormais la position de la Lazio. Le club romain n’a pas encore acté une décision définitive, mais un départ sous forme de prêt, voire un transfert encadré, pourrait être envisagé si une offre cohérente arrive sur la table. Une chose est sûre, bro : l’OM et le Stade Rennais sont déjà à l’affût, prêts à dégainer. Et quand ces deux-là se retrouvent sur le même dossier, le feuilleton est rarement anodin.

OMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Stade Rennais