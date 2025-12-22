OM : Aguerd s’est blessé, une fin de saison évoquée !

Le défenseur central de l’OM, Nayef Aguerd, souffrirait toujours de sa pubalgie et pourrait potentiellement manquer le reste de la saison.

Le Maroc a lancé sa CAN 2025 de la meilleure des façons en battant ce dimanche les Comores (2-0). Cependant, ce premier match a laissé quelques traces chez les joueurs marocains. Titulaire en défense centrale, Nayef Aguerd n’a pas brillé, perdant quatre de ses six duels. Pire, le défenseur de l’Olympique de Marseille se serait blessé, comme l’a révélé le journaliste marocain, Taha Imani. L’ancien joueur du Stade Rennais souffrirait toujours de sa pubalgie, qui l’avait déjà contraint à manquer deux rencontres avec l’OM en novembre dernier.

Fin de saison pour Aguerd ?

Toujours selon Taha Imani, cette blessure pourrait nécessiter une opération, ce qu’il l’éloignerait des pelouses jusqu’à la fin de la saison. « Nayef Aguerd souffre de la même blessure qui l’handicape depuis plus de deux mois. Cette blessure nécessite soit une intervention chirurgicale, qui l’éloignerait des terrains pour le reste de la saison, soit des mesures préventives comportant un risque de rechute et impliquant une réduction de son activité physique – un risque dont Walid Regragui était conscient avant le début de la compétition. Son absence pour la fin de la phase de groupes est une décision que Regragui doit prendre afin d’éviter une aggravation de la douleur et une absence forcée lors de matchs cruciaux. Le joueur a ressenti des douleurs pendant et après le match contre les Comores », annonce le journaliste marocain sur X. C’est une très mauvaise nouvelle pour le Maroc, mais aussi pour l’OM, qui pourrait perdre l’un de ses tauliers pour le reste de la saison…