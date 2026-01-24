À LA UNE DU 24 JAN 2026
[13:30]FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à un coup de poker pour arracher Julian Alvarez !
[13:00]RC Lens Mercato : c’est confirmé pour Masuaku, les dessous du deal
[12:30]PSG Mercato : Layvin Kurzawa va rejouer, il est en route pour un défi surprenant !
[12:00]L’OM peut-il vraiment faire tomber le RC Lens ?
[11:30]LOSC Mercato : les Dogues en pole pour Maupay mais…
[11:00]ASSE : un milieu physique et tout ira bien, vraiment ?
[10:30]OM : saison terminée pour un défenseur marseillais
[10:00]OM – RC Lens : De Zerbi va révolutionner son onze de départ, Greenwood écarté !
[09:40]OL : le centre d’entraînement vandalisé, la colère gronde contre John Textor à Botafogo
[09:20]PSG Mercato : le départ d’un milieu de terrain officialisé, ça bouge pour Gonçalo Ramos
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC Mercato : les Dogues en pole pour Maupay mais…

Par Raphaël Nouet - 24 Jan 2026, 11:30
💬 Commenter
Neal Maupay s'échauffant avec le match de Coupe de France de l'OM contre Bayeux.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

L’attaquant de l’OM Neal Maupay serait d’accord pour rejoindre le LOSC, convaincu par le projet des Dogues. Mais il reste un obstacle financier à franchir…

Le 10 Sport fait le point sur le dossier Neal Maupay à mi-journée. Il annonce que Levante ne fait plus partie des clubs intéressés car il a recruté un autre attaquant. Il resterait le LOSC, le Paris FC et le FC Séville en lice. Et d’après ses informations, l’ancien Stéphanois aurait choisi de rejoindre les Dogues. Le projet sportif y est supérieur et une place de titulaire lui semble assuré, lui qui sera recruté pour prendre la suite d’Hamza Igamane, gravement blessé en finale de la Coupe d’Afrique des Nations…

Lille veut un prêt, l’OM un transfert

Mais Le 10 Sport précise que les deux clubs sont loin de s’être entendus sur les modalités du transfert. Le LOSC privilégierait un prêt avec option d’achat. L’OM veut un transfert. Et le souci dans ces négociations, c’est que les dirigeants ne s’apprécient guère. Olivier Létang a eu maille à partir avec Medhi Benatia lors du match de Coupe de France la saison dernière et il s’oppose à Pablo Longoria au sein de la Ligue. Il a d’ailleurs été élu au sein du collège alors que le président de l’OM prônait une révolution…

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Mais cette rivalité n’empêchera pas les deux clubs de négocier, étant donné que l’OM cherche à se séparer de Maupay depuis plus de six mois. Un prêt avec option d’achat obligatoire pourrait être accepté par la direction phocéenne…

LOSCOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OM