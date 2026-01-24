Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’attaquant de l’OM Neal Maupay serait d’accord pour rejoindre le LOSC, convaincu par le projet des Dogues. Mais il reste un obstacle financier à franchir…

Le 10 Sport fait le point sur le dossier Neal Maupay à mi-journée. Il annonce que Levante ne fait plus partie des clubs intéressés car il a recruté un autre attaquant. Il resterait le LOSC, le Paris FC et le FC Séville en lice. Et d’après ses informations, l’ancien Stéphanois aurait choisi de rejoindre les Dogues. Le projet sportif y est supérieur et une place de titulaire lui semble assuré, lui qui sera recruté pour prendre la suite d’Hamza Igamane, gravement blessé en finale de la Coupe d’Afrique des Nations…

Lille veut un prêt, l’OM un transfert

Mais Le 10 Sport précise que les deux clubs sont loin de s’être entendus sur les modalités du transfert. Le LOSC privilégierait un prêt avec option d’achat. L’OM veut un transfert. Et le souci dans ces négociations, c’est que les dirigeants ne s’apprécient guère. Olivier Létang a eu maille à partir avec Medhi Benatia lors du match de Coupe de France la saison dernière et il s’oppose à Pablo Longoria au sein de la Ligue. Il a d’ailleurs été élu au sein du collège alors que le président de l’OM prônait une révolution…

Mais cette rivalité n’empêchera pas les deux clubs de négocier, étant donné que l’OM cherche à se séparer de Maupay depuis plus de six mois. Un prêt avec option d’achat obligatoire pourrait être accepté par la direction phocéenne…