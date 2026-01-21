À LA UNE DU 22 JAN 2026
LOSC Mercato : Genesio réclame un attaquant et dessine le portrait de Maupay (OM)

Par Raphaël Nouet - 21 Jan 2026, 22:08
L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, lors du match au Parc des Princes.
En conférence de presse avant le match de Ligue Europa contre le Celta Vigo, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a confirmé la nécessité de recruter un attaquant après la blessure d’Hamza Igamane.

Hier, Foot Mercato a révélé que le LOSC s’était lancé dans la course au recrutement de Neal Maupay. L’attaquant de l’OM est poussé vers la sortie par sa direction et le Paris FC est chaud pour le recruter. Mais les Dogues, qui viennent de perdre Hamza Igamane, victime d’une rupture d’un ligament à un genou lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, cherchent un remplaçant. Bruno Genesio l’a confirmé ce mercredi en conférence de presse avant le match contre le Celta Vigo demain en Europa League. Et le portrait-robot qu’il a dessiné correspond à Maupay…

« Evidemment qu’il y a une réflexion »

« C’est une réflexion qu’on a déjà entamée avec le président et la cellule de recrutement, puisqu’Hamza (Igamane) était un joueur très important pour nous. Aujourd’hui, on l’a perdu jusqu’à la fin de saison, voire certainement un peu plus longtemps puisque c’est une rupture des ligaments croisés. Donc évidemment qu’il y a une réflexion. »

« C’est quelque chose que je dis souvent, mais s’il y a des arrivées sur le mercato d’hiver, il faut que ce soit des renforts. Il ne faut pas que ce soit juste pour dire qu’on a recruté, et puis tout le monde est content. Le but n’est pas de faire un effet d’annonce. Ce qu’il nous faut, c’est un renfort. C’est un joueur capable de compenser l’absence d’Hamza, qui était capable de marquer entre 10 et 15 buts sur la saison. »

