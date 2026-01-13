LOSC Mercato : Létang prêt à torpiller le prochain coup de l’OL ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le mercato s’anime et un dossier chaud pourrait opposer l’OL et le LOSC, qui viennent de s’affronter en 16es de finale de la Coupe de France.

Selon Mohamed Toubache-Ter, Noah Nartey est clairement dans le viseur de l’OL. Le club rhodanien aurait même dégainé une première offre estimée à 5,5 M€ plus bonus à destination de Brøndby. Problème : le club danois en réclame 7 M€ plus bonus, et les négociations commencent déjà à se tendre.

Mais le dossier pourrait encore se compliquer pour l’OL. Toujours selon la même source, « une personne dans le dossier est en train de crisper à juste titre le board lyonnais… Lille est intéressé… ». Une phrase lourde de sens, qui laisse entendre que le LOSC est prêt à s’inviter dans les discussions et à jouer les trouble-fêtes.

Après l’OL, le LOSC a des vues sur Nartey !

Connu pour sa capacité à flairer les bons coups et à avancer vite dans les dossiers stratégiques, Olivier Létang pourrait ainsi profiter des hésitations lyonnaises pour passer à l’offensive. Lille, en quête de renforts jeunes et à fort potentiel, coche toutes les cases du profil Noah Nartey, et une entrée en scène des Dogues pourrait clairement rebattre les cartes.

Dans ce bras de fer naissant, Lyon sait désormais qu’il n’est plus seul. Et si le LOSC décidait d’accélérer, le club nordiste pourrait bien torpiller la prochaine recrue annoncée de l’OL. Un dossier à surveiller de très près dans les prochains jours.