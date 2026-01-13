À LA UNE DU 13 JAN 2026
[17:04]FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Cancelo !
[16:55]ASSE : petite alerte pour un cadre des Verts
[16:34]OM Mercato : coup dur dans le dossier Hadj Moussa !
[16:17]Real Madrid : Arbeloa commence par flatter ses stars, une tout particulièrement
[16:00]FC Nantes Mercato : Sissoko a signé, un chouchou des supporters parti pour en faire les frais !
[15:30]OM Mercato : Benatia veut boucler 3 recrues grâce au jackpot Vaz !
[15:00]Mercato : la nouvelle star russe déterre la hache de guerre entre le PSG et le FC Barcelone 
[14:30]ASSE : des bonnes nouvelles en cascade avant Clermont ! 
[14:00]FC Barcelone : choqué par Xabi Alonso, Deco vend la mèche pour l’avenir de Flick ! 
[13:35]FC Nantes Mercato : après Sissoko, une nouvelle recrue se rapproche de Nantes ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC Mercato : Létang prêt à torpiller le prochain coup de l’OL ?

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 13:10
💬 Commenter
Noah Nartey (Brøndby)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le mercato s’anime et un dossier chaud pourrait opposer l’OL et le LOSC, qui viennent de s’affronter en 16es de finale de la Coupe de France.

Selon Mohamed Toubache-Ter, Noah Nartey est clairement dans le viseur de l’OL. Le club rhodanien aurait même dégainé une première offre estimée à 5,5 M€ plus bonus à destination de Brøndby. Problème : le club danois en réclame 7 M€ plus bonus, et les négociations commencent déjà à se tendre.

Mais le dossier pourrait encore se compliquer pour l’OL. Toujours selon la même source, « une personne dans le dossier est en train de crisper à juste titre le board lyonnais… Lille est intéressé… ». Une phrase lourde de sens, qui laisse entendre que le LOSC est prêt à s’inviter dans les discussions et à jouer les trouble-fêtes.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Après l’OL, le LOSC a des vues sur Nartey !

Connu pour sa capacité à flairer les bons coups et à avancer vite dans les dossiers stratégiques, Olivier Létang pourrait ainsi profiter des hésitations lyonnaises pour passer à l’offensive. Lille, en quête de renforts jeunes et à fort potentiel, coche toutes les cases du profil Noah Nartey, et une entrée en scène des Dogues pourrait clairement rebattre les cartes.

Dans ce bras de fer naissant, Lyon sait désormais qu’il n’est plus seul. Et si le LOSC décidait d’accélérer, le club nordiste pourrait bien torpiller la prochaine recrue annoncée de l’OL. Un dossier à surveiller de très près dans les prochains jours.

OLLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OL