La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Hamza Igamane victime d’une rupture d’un ligament d’un genou lors de la CAN, le LOSC cherche un nouvel attaquant et aurait pris des renseignements sur Neal Maupay.

La mauvaise nouvelle a été officialisée hier soir, même si personne n’en doutait : Hamza Igamane est out jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant marocain s’est gravement blessé lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Sénégal (0-1 a.p.). Victime d’une rupture d’un ligament d’un genou, il a été opéré et ne devrait pas revenir de sitôt. Pour le LOSC, c’est un énorme coup dur, surtout qu’Olivier Giroud ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Pierre Ménès a appelé de ses vœux le recrutement d’un nouvel attaquant et les Dogues se sont effectivement mis en chasse.

Le Paris FC a une longueur d’avance

Selon Foot Mercato, le LOSC s’est positionné ces dernières heures sur Neal Maupay. L’attaquant de 29 ans est placardisé à l’OM, où il n’a eu droit qu’à 90 minutes depuis le début de la saison (un but inscrit, contre Evreux). Il est poussé vers la sortie mais, comme l’été dernier, il refuse la plupart des offres. Le Paris FC l’a approché et il semblerait que ce challenge lui plaise. Ma le LOSC a aussi des arguments à faire valoir, comme une participation à une Coupe d’Europe et une place dans les hautes sphères du classement.

Le bémol, c’est que les relations entre dirigeants des deux clubs sont exécrables. Mais dans sa volonté de vendre coûte que coûte, l’OM pourrait mettre un mouchoir sur ses rancœurs envers Olivier Létang…