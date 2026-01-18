À LA UNE DU 18 JAN 2026
PSG  : Lucas Chevalier se paye son successeur au LOSC, les supporters le reprennent de volée

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 13:30
💬 Commenter
Après la victoire du PSG contre le LOSC, Lucas Chevalier a chambré Berke Ozer sur ses réseaux.

Solide face à son ancienne équipe du LOSC, largement battue au Parc des princes vendredi soir (3-0), le gardien du PSG Lucas Chevalier était admiratif du second but marqué par Ousmane Dembélé. « Le but de Dembélé ? Magnifique, a-t-il commenté. Je suis étonné qu’il tente ce lob, je pensais qu’elle sortait. Il n’est pas Ballon d’Or pour rien. »

Chevalier, arroseur arrosé

Un but que Chevalier a posté sur son compte Instagram, avec Berke Ozer le portier du LOSC, qui constate les dégâts, dans son but, et lui, au premier plan, qui savoure. Un chambrage envers le Turc qui lui vaut des commentaires acerbes sur X. « Tu t’es fais éliminer par le PFC en 32e de cdf et tu te permets de faire ça », déplore notamment un supporter du Paris FC. « Il est complexé pour se sentir obligé de chambrer comme ça ???? », peut-on également lire, ou encore « Il chambre alors qu’il a failli se manger un lob de Giroud ».

