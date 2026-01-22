Ligue Europa : l’OL qualifié, le LOSC mené suite à une grosse bourde d’Alexsandro (vidéo)

Alors que l’OL a obtenu son billet pour les 1/8es de finale de la Ligue Europa, l soirée a mal démarré pour le LOSC sur le terrain du Celta Vigo.

Un but de Maitland-Niles après un numéro de Pavel Sulc, juste avant la mi-temps, a suffi à l’OL ce soir pour s’imposer à Berne sur le terrain des Young Boys (1-0). Une victoire synonyme de qualification pour les 8es de finale pour les hommes de Fonseca.

Le LOSC mené à Vigo mais en supériorité numérique

De son côté, le LOSC est mené 1-0 à la pause, en déplacement du côté du Celta de Vigo pour cette 7e journée de Ligue Europa. Les Dogues ont encaissé un but après 35 secondes de jeu seulement suite à une grossière erreur de relance d’Alexsandro, leur défenseur brésilien. Mais ils sont à 11 contre 10 suite à l’expulsion de Sotelo pour une semelle sur Mandi.

🤦‍♂️ CATASTROPHE…



Lille encaisse un but au bout de 30secondes de jeu, suite à une erreur de relance 🥶#CLTLIL｜ #UEL pic.twitter.com/pKETpgBO0R — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2026