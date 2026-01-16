OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 

Étincelant à la CAN 2025 avec le Maroc, l’ancien milieu de terrain du RC Lens, Neil El Aynaoui, qui évolue désormais à l’AS Roma, est envoyé par de nombreux supporters marocains et marseillais à l’OM.

Qualifié avec le Maroc pour la finale de la CAN 2025, Neil El Aynaoui est l’un des meilleurs joueurs de la compétition. Particulièrement brillant en demi-finale face au Nigeria (0-0, 4-2 tab), le milieu de terrain de l’AS Roma impressionne depuis le début de la compétition par son énorme volume de jeu et sa maîtrise technique. Repositionné en sentinelle par Walid Regragui, il répond parfaitement aux attentes.

Les supporters envoient El Aynaoui à l’OM

Au vu de ses prestations à la CAN, Neil El Aynaoui voit désormais son nom circuler avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters marocains et marseillais l’imaginent déjà sous le maillot olympien.

Mais cette piste semble hors de portée pour le club phocéen. Interrogé sur une éventuelle arrivée de l’ancien Lensois à l’OM, que ce soit cet hiver ou l’été prochain, Hakim Zhouri a calmé les ardeurs. « Pour cet hiver, impossible… Cet été, j’y crois pas trop non plus. La Roma a misé 23,5 millions d’euros dessus l’été dernier, s’il part je pense qu’ils auront en tête de faire une plus-value », a expliqué le journaliste franco-marocain sur X.

Formé à Nancy, le milieu de terrain marocain s’est révélé au RC Lens entre 2023 et 2025 avant de rejoindre l’AS Roma l’été dernier où il est sous contrat jusqu’en juin 2030.