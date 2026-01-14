Le Maroc a eu besoin de la séance de tirs au but pour prendre le meilleur sur le Nigéria (0-0, 4 t.a.b. à 2) mais il tient son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations qu’il organise.

Finale avant l’heure, Nigéria-Maroc s’est joué dans une ambiance de feu et avec une tension palpable sur chaque centimètre carré du terrain. Les deux équipes se craignaient et cela s’est vu, les deux ont semblé paralysé par l’enjeu. Résultat, très peu d’occasions à se mettre sous la dent alors qu’il y avait du talent dans toutes les lignes. Les Lions de l’Atlas ont dominé la rencontre, portés par un formidable public, dont les sifflets à chaque fois que les Super Eagles avaient le ballon. Dans le temps réglementaire, Nayef Aguerd a notamment touché le poteau sur une tête désespérée, alors que le ballon allait sortir.

Bounou comme toujours héroïque

La séance de tirs au but a fini par sanctionner fort logiquement cette rencontre acharnée et c’est le Maroc qui en est sorti vainqueur. Il faut dire que le pays hôte a un atout maître dans l’exercice en la personne de Yassine Bounou. Le gardien a déjà réalisé nombreux d’exploits lors des tirs au but, que ce soit avec le FC Séville ou déjà avec le Maroc à la Coupe du monde 2022. Ce soir, il a arrêté deux tentatives adverses.

Samedi, le match pour la troisième place opposera l’Egypte au Nigéria. La grande finale, elle, aura lieu dimanche. Le Maroc sera en quête d’un deuxième sacre continental après celui de 1976, pareil pour le Sénégal, vainqueur en 2001.