Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Joan Laporta ne semble pas vraiment apprécier le fait que Dro quitter le FC Barcelone pour signer au PSG cet hiver.

Le FC Barcelone digère très mal le départ de Dro Fernandez vers le PSG. Alors que le club catalan pensait avoir verrouillé l’avenir de son joyau, Joan Laporta n’a pas caché sa colère face à ce transfert hivernal qui passe très mal en interne. Le président blaugrana a publiquement exprimé sa surprise et son agacement. « Le départ de Dro m’a vraiment surpris. Il y avait un accord pour qu’il prolonge à ses 18 ans… et du jour au lendemain son agent a dit que finalement, il changeait d’avis », a lâché Laporta, visiblement amer. Un revirement soudain qui laisse des traces du côté de la Catalogne.

De son côté, L’Équipe confirme que le PSG tient sa première recrue de l’hiver. Paris et le Barça se sont entendus pour le transfert de Dro Fernandez, jeune milieu offensif de 18 ans, sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en 2027. Le joueur va s’engager avec les champions d’Europe jusqu’en 2030. Soucieux de préserver de bonnes relations avec le club catalan, notamment pour ménager Luis Enrique, le PSG a accepté de payer un montant légèrement supérieur à la clause libératoire fixée à 6 M€. L’opération devrait ainsi s’élever autour de 8 M€. Un montage financier qui arrange aussi le FC Barcelone. En cas d’activation pure de la clause, assimilée à un salaire, le club parisien aurait dû s’acquitter d’impôts et de cotisations supplémentaires. Cette solution permet donc aux deux parties de limiter les frottements, même si la pilule reste difficile à avaler pour la direction barcelonaise.

Laporta fulmine après Dro

Il y a quelques jours déjà, Dro avait informé ses dirigeants de son intention de quitter le club. Une décision très mal perçue en interne. Le joueur s’était laissé un temps de réflexion, courtisé par des clubs anglais et allemands, mais son choix semblait presque acté. Le PSG en avait fait une priorité, et la présence de Luis Enrique sur le banc parisien, avec qui Dro partage le même agent, a clairement pesé dans la balance. Arrivé au Barça à seulement 14 ans, le natif de Nigran, en Galice, a effectué toute sa formation à la Masia avant d’intégrer le groupe professionnel cette saison sous les ordres de Hansi Flick.

Barré par une concurrence dense, il a dû se contenter d’un temps de jeu limité, avec quatre apparitions en Liga et une en Ligue des champions, alternant parfois avec l’équipe réserve. Une situation qui a accéléré son envie de voir ailleurs. À Paris, Dro Fernandez est perçu comme un joueur à très fort potentiel. Capable d’évoluer dans l’entrejeu comme sur les ailes, il va entrer dans la rotation et renforcer la profondeur de l’effectif parisien. Un coup malin pour le PSG, mais un vrai crève-cœur pour le FC Barcelone, dont Joan Laporta ne semble pas prêt d’oublier cet épisode.