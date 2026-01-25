FC Barcelone Mercato : Dro au PSG, feuilleton terminé !

Le jeune prodige du FC Barcelone Dro Fernandez va bien quitter le club blaugrana pour rejoindre le PSG. Les conditions de sont arrivées à Paris sont connues.

Le PSG s’apprête à frapper un joli coup sur le marché en enregistrant l’arrivée de Dro Fernandez. Le jeune milieu du FC Barcelone disposait d’un accord avec le PSG pour un contrat longue durée, jusqu’en 2030. Et selon Le Parisien, un accord vient d’être trouvé entre le PSG et le Barça.

Le PSG va payer plus que la clause de Dro

Le média révèle les deux clubs se sont entendus sur les termes du transfert et que le PSG, qui souhaitait garder de bonnes relations avec le Barça, ne lèvera donc pas la clause libératoire de 6 millions d’euros du joueur. Il payera une indemnité légèrement supérieure à cette somme. Dro, qui a commencé à suivre ses futurs coéquipiers sur Instagram, est attendu en début de semaine à Paris pour la visite médicale. Ce recrutement porte clairement la patte de Luis Enrique. L’entraîneur parisien s’est personnellement impliqué dans les discussions, au point de convaincre rapidement le joueur. De son côté, le FC Barcelone est furieux de la décision de son joueur. Ce qui l’aurait poussé à écarter Dro Fernandez de la photo officielle du club.

Le Barça dans tous ses états

À Barcelone, dirigeants, éducateurs mais aussi proches du joueur parlent d’un “choc” : le Barça, qui lui avait promis une place grandissante, voit filer celui qui incarnait l’avenir du milieu catalan. Les débats occupent la une de la presse espagnole et l’entourage du joueur même s’interroge. La dimension émotionnelle est puissante : abandonner la philosophie Barça pour rejoindre la Ligue 1 est vécu comme un affront difficile à avaler. Les médias locaux soulignent que jamais Fernandez n’a explicitement manifesté de doutes sur son engagement… jusqu’à ce coup de théâtre.

En Espagne, la question de la pertinence sportive du choix parisien est omniprésente. Pour le média SPORT, Bojan Krkic Sr note que la Liga, réputée formatrice et technique, contraste fortement avec la Ligue 1, jugée plus physique et impitoyable envers les jeunes talents. Fernandez a-t-il les armes pour s’imposer dans le rythme intense voulu par Luis Enrique ? Un choc d’ores et déjà annoncé et redouté alors même que l’arrivée de Dro n’a pas encore été officialisée.