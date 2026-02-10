Le tout premier match de Dro Fernandez avec le PSG contre l’OM (5-0) n’est pas passé, surtout côté du côté du FC Barcelone.

Le Parc des Princes a vibré dimanche soir à l’heure où Dro Fernandez est entré sur la pelouse pour ses premières minutes en Ligue 1. À tout juste 18 ans, celui qui portait déjà le numéro 27 à la Masia a reçu un accueil chaleureux du public parisien face à l’OM (5-0).

Son passage, court mais scruté, aura été marqué par une victoire éclatante du PSG. Fernandez s’est positionné dans l’entrejeu, glissant parfois côté droit, et a affiché une assurance technique déjà prometteuse. Sa feuille de stats parle d’elle-même : 15 minutes disputées, 11 passes tentées et… 11 réussies. Preuve d’un sang-froid rare à son âge sur cette grande scène.

Le jeune international espagnol U18 n’a pas caché son enthousiasme une fois la rencontre bouclée. En zone mixte, il s’est dit “très content”, soulignant la facilité de son intégration et l’ambiance exceptionnelle d’un Parc “incroyable”. Un début rêvé, même sans but ni passe décisive, mais avec cette sensation de déjà appartenir au groupe.

Barcelone grince des dents après le choix du PSG

Le bonheur parisien contraste avec l’amertume qui règne à Barcelone, où les médias catalans se sont empressés de commenter les premiers pas de leur ancien joyau sous de nouvelles couleurs. Les observateurs espagnols s’étonnent que Fernandez n’ait pas eu davantage sa chance au Barça, et laissent éclater leur frustration face à ce départ si symbolique.

S’il a reçu un tacle rugueux peu après son entrée en jeu, c’est surtout la réussite de ses passes et sa qualité technique qui sont soulignées côté catalan. L’impression qu’un nouvel espoir formé à La Masia leur a filé entre les doigts ne passe décidément pas.

Les supporters, eux, oscillent entre nostalgie et colère. Beaucoup voient dans ce transfert et cette accélération de carrière loin de la Catalogne la confirmation d’un sentiment d’inachevé chez les jeunes issus du cru barcelonais. À l’image des remous suscités jadis par les péripéties de le retour de N’Golo Kanté en Europe avec Fenerbahçe, la tension est palpable et contribue à alimenter la rivalité historique.

Le tweet du PSG qui agite la Catalogne

La discussion ne s’est pas limitée à la pelouse. C’est bien un geste sur les réseaux sociaux qui a mis le feu aux poudres : le PSG, dans la foulée du match, publie un tweet en espagnol, décoché comme une flèche vers Barcelone : “Ici, on t’aime”.

Du côté catalan, la formule est immédiatement perçue comme un tacle frontal à l’ancienne formation de Fernandez. Les sites sportifs locaux y voient une provocation, estimant que Paris a cherché à rappeler que le jeune joueur n’avait pas reçu toute la reconnaissance espérée à Barcelone. Ce simple message concentre désormais la rancœur, amplifiée par la médiatisation.

Dans les rédactions barcelonaises, le tweet fait l’objet de décryptages en règle, tandis que les supporters rivalisent de commentaires enflammés. Même le choix du numéro 27, inchangé, est analysé comme une manière de marquer son attachement à son passé… tout en revendiquant son avenir.

Dro Fernandez, symbole d’un transfert sous tension

La trajectoire de Pedro Fernandez Sarmiento incarne tout ce que Paris et Barcelone se disputent depuis des années : le talent brut, la précocité, et la capacité d’attirer l’attention du monde entier. Formé à la Masia dès ses 17 ans, l’actuel joueur du PSG s’inscrit dans la lignée de ces jeunes dont le départ sonne comme une défaite pour le FC Barcelone.

Là où Paris a su lui offrir un contrat longue durée, allant jusqu’à 2030, et une place dans l’élite, c’est toute la dynamique de post-formation catalane qui est questionnée. La fierté d’avoir formé un tel profil se mue en blessure de le voir briller ailleurs, sans doute accélérée par les attentes élevées placées sur ses épaules en Espagne.

Le PSG, club connu pour s’appuyer sur les étoiles mais aussi pour révéler de jeunes diamants, s’est offert un symbole. L’intégration de Fernandez, son aisance technique déjà perceptible, et la réaction immédiate à Barcelone montrent que, pour une fois, le vrai duel ne se livre pas sur la pelouse mais dans les cœurs et la communication. Une certitude : chaque nouvelle apparition de Dro Fernandez à Paris sera observée de très près de l’autre côté des Pyrénées. L’histoire ne fait que commencer…