Scène surréaliste à Madrid : alors que l’Atlético vient de dynamiter Tottenham (5-2), toute la soirée bascule lorsque Julián Álvarez, héros du match avec un doublé, laisse planer la menace d’un départ au prochain mercato. Son club est furax.

L’Atlético de Diego Simeone s’est offert un récital offensif face à Tottenham et peut déjà croire à la qualification en quart de finale. Le score fleuve n’aurait d’ailleurs pas déplu à un public qui a vu son équipe dominer trois buts d’écart, notamment grâce à l’inspiration d’Álvarez.

L’attaquant argentin, recruté pour près de 95 millions d’euros à l’été 2024, a fait oublier ses dernières semaines difficiles en s’imposant comme l’homme fort du soir. Ce doublé, salué par l’UEFA, a renforcé l’optimisme des supporters et permis au vestiaire de relâcher la pression… du moins jusqu’à la zone mixte.

Julián Álvarez relance les rumeurs sur son avenir après le match

Tout bascule à la sortie du terrain. Interrogé sur sa présence à Madrid la saison prochaine, Julián Álvarez lâche, visiblement pris de court : “Je ne sais pas, je ne sais pas… Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais”. Un aveu plein d’incertitudes, qui fait instantanément réagir la presse espagnole et met les dirigeants sous pression.

Conscient du poids de ses mots, Alvarez a tenté de nuancer, insistant sur son attachement au club et refusant tout malentendu : “Tu me poses une question qui sera reprise partout… Je suis heureux ici, je n’ai jamais dit du mal du club, je n’ai jamais rien dit.” Malgré ses efforts pour apaiser la tension, la déclaration sème déjà le doute, à peine la victoire fêtée.

Les réactions et le marché s’agitent dès la déclaration

Très vite, le contraste entre la liesse collective et cette annonce inattendue fait grincer des dents en interne comme en tribunes. Les médias s’emparent du sujet et réveillent de vieux soupçons, alors qu’il ne faut pas oublier l’été explosif autour de l’offre incroyable pour Antoine Griezmann et ouverture de l’Atlético récemment. Selon El Chiringuito, l’Atlético Madrid a été totalement surpris et pris de court par cette sortie médiatique. La colère gronde en interne.

Le contrat d’Álvarez court jusqu’en 2030, mais l’intérêt du Barça – réaffirmé le matin même par Laporta – et les rumeurs persistantes autour des clubs anglais et du PSG prennent une nouvelle ampleur. Cette prise de parole aurait pu être anecdotique, elle ouvre en réalité un feuilleton mercato majeur autour d’un joueur devenu clé à Madrid.

Dans le vestiaire, prudence et solidarité sont de mise, chacun évitant d’en rajouter. L’ambiance oscille entre fierté pour la victoire et inquiétude de perdre un atout offensif majeur en pleine ascension.

Ce qu’il faut retenir de la soirée madrilène

En 90 minutes, Julián Álvarez a offert un immense bol d’air à l’Atlético avant de jeter un doute sur son avenir. Le contraste entre la fête du terrain et l’incertitude post-match marque les esprits et risque de rythmer les prochaines semaines du mercato.

A l’instar de la récente mise au clair d’Antoine Griezmann sur sa loyauté envers l’Atlético, le club devra gérer cette nouvelle vague de spéculations. Les supporters retiennent surtout le doublé et l’influence croissante d’un joueur dont Madrid n’a clairement pas fini d’entendre parler, sur le terrain comme en coulisses.