Mercato : Antoine Griezmann a reçu une offre incroyable, l’Atlético ouvre la porte !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’avenir d’Antoine Griezmann agite une nouvelle fois l’Espagne. Alors que l’attaquant français reste l’un des symboles de l’Atlético de Madrid, une proposition venue des États-Unis pourrait bien bouleverser son futur.

Hier, Antoine Griezmann s’est illustré sur le terrain. Opposé au FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi, l’Atlético a souffert mais s’est qualifié malgré une défaite 3-0, grâce à son large succès 4-0 à l’aller.

Après la rencontre, le Français a même réglé un vieux compte avec son ancien club. Sur Instagram, il a publié une photo montrant des joueurs barcelonais à terre avec le message : « Cette photo est-elle trop dure ? »

Un clin d’œil ironique à une publication du Barça l’an dernier après une victoire contre les Colchoneros.

Mais c’est le Mercato qui fait aussi l’actu de Grizou ce merceredi. Selon plusieurs médias espagnols, une offre financière très importante aurait été transmise par la franchise MLS d’Orlando City SC. Et surtout, l’Atlético ne s’opposerait plus à son départ.

L’Atlético change de position

Pendant longtemps, l’Atlético s’était montré ferme concernant l’avenir de son numéro 7. Mais la situation semble avoir évolué.

D’après la radio espagnole COPE, les dirigeants madrilènes auraient informé Griezmann qu’ils ne s’opposeront pas à un départ s’il souhaite accepter l’offre venue de MLS.

En interne, certains estiment que le champion du monde 2018 n’est plus aussi indispensable qu’auparavant, malgré son importance dans le vestiaire.

Une offre financière “incroyable” d’Orlando

Le montant exact de la proposition d’Orlando n’a pas filtré. Mais les médias espagnols évoquent une offre exceptionnelle, suffisante pour convaincre l’Atlético de laisser partir son joueur.

La franchise américaine veut frapper fort et attirer une star mondiale dès ce mois de mars. Si Griezmann tarde à se décider, Orlando pourrait toutefois se tourner vers une autre cible.

Le timing est donc serré.

Simeone et le vestiaire entre soutien et incertitude

Interrogé sur l’avenir de son joueur, Diego Simeone a affiché beaucoup d’affection :

« Ce qu’il a accompli ici est incroyable. Je l’aime et je veux toujours le meilleur pour lui. »

Ses coéquipiers, comme Koke ou Marcos Llorente, ont eux aussi insisté sur le respect de la décision du Français.

Des déclarations qui ressemblent presque à des adieux.

Griezmann face à un choix majeur

À 34 ans, Antoine Griezmann arrive peut-être à un tournant de sa carrière. Rester en Europe pour continuer à jouer au plus haut niveau ou tenter l’aventure américaine avec un contrat très lucratif.

Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise. Mais une chose est sûre : la balle est désormais dans le camp du Français, sous contrat jusqu’en 2027 chez les Colchoneros.