Le PSG prépare un nouveau coup stratégique. Alors que le partenariat avec Nike court déjà jusqu’en 2032, les discussions avancent pour prolonger encore cette alliance historique. Un accord qui pourrait inscrire un peu plus le club parisien dans la durée avec son équipementier emblématique.

C’est une relation qui dure depuis des décennies. Et elle pourrait encore s’étirer dans le temps. Selon Footy Headlines, le partenariat entre le PSG et Nike continue de se renforcer, alors que les discussions entre les deux parties avancent favorablement en vue d’une prolongation.

Aujourd’hui, le contrat liant le club de la capitale à l’équipementier américain court jusqu’en 2032. Cet accord avait été prolongé une première fois en 2019, confirmant déjà la volonté commune de poursuivre une collaboration devenue incontournable dans le paysage du football européen. Car l’histoire entre Paris et Nike ne date pas d’hier. L’équipementier américain habille le PSG depuis 1989, ce qui fait de cette collaboration l’une des plus longues entre un club de football et une marque sportive. Au fil des années, cette alliance est devenue un pilier du développement commercial et marketing du club parisien, qui s’appuie sur la puissance mondiale de Nike pour renforcer son image et son rayonnement international.

Un cap symbolique dans le viseur

Et ce partenariat pourrait encore entrer dans une nouvelle dimension. Selon plusieurs discussions évoquées en interne, une prolongation au-delà de 2032 est envisagée au PSG. L’idée serait d’étendre l’accord jusqu’en 2039, une date hautement symbolique qui marquerait les 50 ans de collaboration entre les deux entités. Pour l’instant, rien n’a encore été officiellement confirmé. Mais les négociations progressent dans le bon sens et la tendance est clairement à la poursuite de cette relation historique. Si l’accord se concrétise, le PSG et Nike pourraient ainsi continuer à écrire ensemble l’une des histoires les plus durables entre un club de football et son équipementier. Un partenariat qui, plus de quarante ans après ses débuts, reste plus solide que jamais.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League