PSG Mercato : un double deal spectaculaire se précise avec Manchester

Par Raphaël Nouet - 9 Mar 2026, 21:00
Luis Enrique et Luis Campos discutant avant le match contre le Stade Rennais.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG devrait faire affaire avec les deux clubs de Manchester cet été. Avec United pour finaliser un départ, avec City pour conclure une arrivée.

C’est décidé depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain fera des folies cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale n’a pas voulu bouleverser le groupe qui l’a mené sur le toit de l’Europe en mai dernier, ne recrutant que Zabarnyi et Chevalier pour compenser le départ de Donnarumma. Il s’en veut aujourd’hui car les organismes ont lâché les uns après les autres suite à l’historique saison 2024-25 et, faute de profondeur de banc, le PSG s’est fait éliminer de la Coupe de France. Il est aussi malmené en championnat et moins fringuant en Champions League.

Bernardo Silva in, Bradley Barcola out ?

Place aux folies, donc, l’été prochain ! Selon Ekrem Konur, deux deals pourraient se finaliser avec les clubs de Manchester. Dans le sens des arrivées, c’est Bernardo Silva qui pourrait enfin débarquer au PSG, lui qui y est annoncé depuis des années. Recruté à Monaco par Luis Campos en 2014, le milieu de 32 ans pourrait y retrouver l’ancien recruter, devenu directeur sportif du PSG. Son contrat avec Manchester City arrive à échéance en juin et il a déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas. Capable de jouer à tous les postes du milieu et sur l’aile droite, il s’intègrerait parfaitement dans la rotation, de même que dans les schémas de Luis Enrique.

Dans le sens des départs, c’est Bradley Barcola qui pourrait s’engager avec Manchester United. Les Red Devils en auraient fait le successeur attitré de Marcus Rashford, qui va être définitivement transféré au FC Barcelone. MU a conscience qu’il faudra débourser une grosse somme pour attirer l’ancien Lyonnais mais il est prêt à un gros effort, impressionné par ses performances, même s’il est encore perfectible dans le dernier geste. Reste quand même à savoir si le PSG serait vendeur…

Le calendrier de fin de saison du PSG

11/03 : PSG-Chelsea (8es de finale de la Champions League)
17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

