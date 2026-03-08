Un média argentin s’est mis en tête de classer les cinquante meilleures hinchadas du monde. Il n’y a qu’un Français et il est dans le top 10. Alors, s’agit-il de l’OM, du RC Lens, de l’ASSE, du PSG ou d’un autre ?

C’est une question qui revient très souvent en France : quel club a les meilleurs supporters ? Chaque camp avance ses arguments, du nombre au bruit dans le stade en passant par les animations. Dimanche dernier, le jeune Lyonnais Rémi Himbert a fait rire tout le monde en assurant que le Vélodrome ne l’avait pas impressionné et qu’il y avait plus de bruit au Groupama Stadium. Face au manque d’objectivité, autant s’en remettre à un média étranger. Le média argentin Encu s’y est prêté. Il a classé les 50 meilleures hinchadas du monde et il y a un club français ! Mais lequel ?

L’OM 9e, les autres auraient mérité une place dans le top 50

Eh bien, il s’agit de l’Olympique de Marseille ! Les Phocéens arrivent 9es derrière Boca Juniors, Flamengo, le Borussia Dortmund, Liverpool, le Celtic Glasgow, River Plate, Galatasaray et le Napoli. Des rivaux à la hauteur des Phocéens. Dans ce top 50, on note l’absence des deux clubs milanais et de tous les autres clubs anglais à l’exception de Liverpool. En revanche, on trouve des clubs comme Millwall ou l’Atalanta Bergame. Les premiers sont réputés pour leur violence, les seconds n’ont jamais trop fait d’étincelles au niveau de la ferveur…

Comme toujours, ce top 50 prêtera à discussion, ce qui est le but de ce genres de classement. Mais nul doute que les supporters du RC Lens et de l’ASSE ainsi que ceux du PSG avant l’arrivée du Qatar auraient mérité une place dans ce top 50…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)