RC Lens : les Sang et Or ont fait halluciner l’entraîneur du FC Metz

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 18:05
Benoît Tavenot donnant des instructions à ses joueurs lors de Lens-Metz.
Largement battu cet après-midi à Bollaert (0-3), le FC Metz n’a rien pu faire contre le RC Lens. Son entraîneur, Benoît Tavenot, a été impressionné par la forme des Sang et Or.

Il n’y a pas eu match, cet après-midi, entre le 2e du championnat, le RC Lens, et la lanterne rouge, le FC Metz. Les Sang et Or ont largement dominé les débats et, même s’ils ont attendu la fin de la première période pour ouvrir la marque, leur victoire (3-0) n’a jamais fait l’ombre d’un doute. Qui aurait pu croire que, trois jours plus tôt, ils avaient joué un quart de finale de Coupe de France de très haute intensité sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-2, 4 t.a.b. à 5) ? Certainement pas Benoît Tavenot.

« Ils nous ont marché dessus en ayant joué jeudi… »

Devant les médias après le coup de sifflet final, l’entraîneur du FC Metz s’est dit impressionné par la forme physique des hommes de Pierre Sage : « Tu joues Lens qui marche sur l’eau, c’est une très belle équipe, huilée athlétiquement. Ils nous ont marché dessus en ayant joué jeudi. Je ne sais pas quelle est la part athlétique et la part mentale mais dommage de ne pas profiter de ce genre de match pour se donner du baume au cœur ». Visiblement, les Lorrains s’attendaient à un coup de pompe lensois. Celui-ci n’est jamais venu…

Preuve de l’incroyable santé des Lensois, dans les derniers instants, alors que le score ainsi que la victoire étaient assurés, Ismaëlo Ganiou s’est retrouvé près du point de corner messin pour récupérer un ballon. A ce moment du match, il aurait pu rester en défense et attendre tranquillement le coup de sifflet final. Mais, cette saison, rien n’empêche les Sang et Or d’avancer, pas même la fatigue !

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC LensFC Metz

