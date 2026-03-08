À LA UNE DU 8 MAR 2026
[14:03]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Metz, avec un choix fort
[14:00]OM : Pierre Ménès désigne les deux héros de la victoire à Toulouse
[13:00]OM : Medina dévoile la recette pour retourner les supporters !
[13:00]ASSE : Lucas Stassin dévoile le scénario rêvé pour la montée en Ligue 1, les supporters jubilent !
[12:30]RC Lens : la prolongation de Sotoca fait réagir les supporters Sang et Or
[11:57]Mbappé : Qui est Ester Exposito, l’actrice qui fait craquer la star du Real Madrid ?
[11:30]Mercato : le Real Madrid prêt à tout pour Rodri, le FC Barcelone craque pour un autre joueur de City !
[11:00]FC Nantes : les Canaris s’offrent deux records de nullité, l’Europe entière se moque d’eux !
[10:30]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier reçu 5 sur 5, les Verts y vont tout droit ! »
[10:10]FC Nantes : Pierre Ménès s’en prend violemment à Ahmed Kantari
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : la prolongation de Sotoca fait réagir les supporters Sang et Or

Par Laurent Hess - 8 Mar 2026, 12:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le RC Lens a récemment officialisé une nouvelle importante pour son vestiaire et ses supporters : la prolongation de Florian Sotoca.

L’attaquant emblématique du club artésien a signé une année supplémentaire, ce qui le lie désormais au RCL jusqu’en 2027. Une décision qui ravit le staff lensois, à commencer par l’entraîneur Pierre Sage, mais aussi une grande majorité de supporters.

Un sondage publié par le site Lensois.com montre en effet que la popularité de Sotoca reste intacte auprès du public sang et or.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un joueur devenu symbole du RC Lens

Depuis plusieurs saisons, Florian Sotoca s’est imposé comme l’un des visages du RC Lens.

Arrivé en 2019 en provenance de Grenoble Foot 38, l’attaquant s’est rapidement imposé par son engagement, son état d’esprit et son attachement aux valeurs du club.

Travailleur infatigable sur le terrain, leader discret dans le vestiaire, Sotoca incarne aujourd’hui l’identité lensoise.

C’est précisément pour cette raison que sa prolongation a été saluée par de nombreux supporters.

Les supporters largement favorables

Le sondage réalisé par Lensois.com révèle un soutien très clair du public.

Selon les résultats :

  • 83,5 % des supporters estiment que cette prolongation est une excellente nouvelle
  • 16,5 % seulement pensent qu’il aurait peut-être été temps de tourner la page

Pour la grande majorité des fans, conserver Sotoca permet de préserver l’ADN du club dans le vestiaire.

Beaucoup considèrent en effet le numéro 7 comme un garant de l’esprit lensois.

Un leader important pour Pierre Sage

Du côté du staff, cette prolongation représente également une décision stratégique.

L’entraîneur Pierre Sage apprécie particulièrement l’influence de Sotoca dans le groupe.

Au-delà de ses statistiques, l’attaquant apporte de l’expérience, du caractère et une mentalité exemplaire, des qualités précieuses pour encadrer les plus jeunes joueurs de l’effectif.

Dans un vestiaire qui évolue régulièrement avec les mercatos, conserver un joueur emblématique comme lui permet de maintenir une certaine stabilité.

Une histoire qui continue à Bollaert

Avec ce nouveau contrat, Florian Sotoca va poursuivre une aventure déjà marquante avec le club nordiste.

Au fil des saisons, il est devenu l’un des joueurs les plus appréciés du public de Stade Bollaert-Delelis.

Et au vu de l’enthousiasme suscité par sa prolongation, une chose est sûre : les supporters lensois comptent encore profiter longtemps de leur numéro 7.

Pour Florian Sotoca, l’histoire d’amour avec le RC Lens est donc loin d’être terminée.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot