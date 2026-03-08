Forte de cinq victoires consécutives, l’ASSE est la meilleure équipe de Ligue 2 sur la période. Mais sur les dix derniers matches, elle n’est que 2e, derrière une formation surprise.

Quelle transformation de l’AS Saint-Etienne depuis que Philippe Montanier a succédé à Eirik Horneland sur son banc ! Les Verts ont commencé par battre Montpellier (1-0) dans la douleur, avant d’aller s’imposer à Guingamp (2-1), de prendre le meilleur sur Laval (2-1), d’écraser Pau (3-0) sur son terrain et enfin de dominer le Red Star (2-0) dans un Chaudron bouillant samedi. Cinquième au moment de l’arrivée de Montanier, l’ASSE est désormais 2e, avec cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant, Le Mans. Une belle avance dans l’optique d’une montée directe dans l’élite.

Rodez, meilleure équipe sur les dix dernières journées

Mais ce dimanche, le site Poteaux Carrés dévoile une étude réalisée par l’un de ses lecteurs sur les cinq et dix dernières journées. Sur les cinq dernières, les Verts, qui ont fait carton plein, sont logiquement devant. Mais sur les dix dernières, c’est Rodez qui est devant, avec six victoires et quatre nuls. L’ASSE n’est que 2e sur cette période avec six victoires elle aussi, mais deux nuls et autant de défaites. Ce classement prouve que les Biterrois, actuellement 6es, ne sont pas à prendre à la légère dans la course à la montée. Ils comptent pour le moment neuf points de retard sur l’ASSE mais ils l’accueilleront le 2 mai.

Depuis le début de l’année, la plupart des candidats à la montée connaissent ou ont connu un coup de mou (Troyes, Reims, Red Star) alors que l’AS Saint-Etienne, elle, traverse sa meilleure période. Mais comme ne le cesse de répéter Philippe Montanier, il faudra rester concentré jusqu’au bout pour mener à bien l’opération remontée sans passer par les barrages.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2