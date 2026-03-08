À LA UNE DU 8 MAR 2026
ASSE : Montanier et Stassin félicitent Pedro, deux recrues le chambrent !

Par Laurent Hess - 8 Mar 2026, 15:00
L’AS Saint-Étienne poursuit sa formidable série en Ligue 2. Samedi soir, les Verts ont battu le Red Star FC (2-0) dans un stade Geoffroy-Guichard incandescent. Devant plus de 36 000 spectateurs, record d’affluence de la saison, les Stéphanois ont signé une cinquième victoire consécutive depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

Mais au-delà du résultat, un joueur a particulièrement marqué la rencontre : Kevin Pedro. Auteur de l’ouverture du score, le latéral stéphanois a été salué par ses coéquipiers et son entraîneur… tout en devenant la cible de quelques chambrages dans le vestiaire.

Pedro libère le Chaudron

Face à une équipe du Red Star solide et bien organisée, l’ASSE a dû attendre l’heure de jeu pour débloquer la situation.

C’est Kevin Pedro qui a fait exploser Geoffroy-Guichard grâce à une belle frappe concluant une montée offensive parfaitement maîtrisée. Un but précieux qui a permis aux Verts de prendre l’avantage dans un match très disputé.

Quelques minutes plus tard, Lucas Stassin a scellé la victoire en inscrivant le second but stéphanois à un quart d’heure de la fin.

Montanier sous le charme

Après la rencontre, Philippe Montanier n’a pas caché son admiration pour la performance de son joueur.

Le technicien stéphanois a notamment salué l’activité du latéral dans son couloir et son implication dans le projet collectif.

« Kévin a mis un joli but et il a été énorme dans son couloir. Quand il est monté, il a beaucoup apporté et sa finition a été magistrale. Il mérite parce qu’il travaille énormément. Il est à l’écoute et il a envie de progresser. Il coche toutes les cases. »

Un hommage appuyé qui confirme la montée en puissance du joueur dans l’effectif stéphanois.

Stassin souligne la progression de son coéquipier

Son coéquipier Lucas Stassin a lui aussi tenu à féliciter Kevin Pedro, tout en glissant une petite touche d’humour.

« Kévin a eu une première occasion mais il ne l’a pas mise au fond. C’était du pied gauche alors on ne lui en a pas voulu. Et derrière il a mis un joli but avec une très belle finition. »

Une manière de rappeler que l’attaquant portugais continue de progresser et de gagner en confiance match après match.

Le vestiaire ne rate pas l’occasion de le chambrer

Si Pedro a reçu de nombreux compliments, il n’a pas échappé aux plaisanteries de ses partenaires.

Julien Le Cardinal a raconté une anecdote amusante révélant la confiance du joueur avant la rencontre.

« Lors de la reconnaissance terrain, il m’a dit qu’il n’avait encore jamais marqué en Ligue 2 mais que ce serait pour ce soir. Il a eu un peu de chance, mais ça récompense sa forme. »

Et dans les couloirs du stade, l’ambiance était encore plus détendue. En quittant les vestiaires pour rejoindre la zone mixte, Aboubaka Soumahoro a lancé aux journalistes en désignant son coéquipier :

« C’est lui, c’est Kevin Pedro ! »

De quoi transformer le buteur du soir en véritable star du vestiaire stéphanois !

