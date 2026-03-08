ASSE : Lucas Stassin dévoile le scénario rêvé pour la montée en Ligue 1, les supporters jubilent !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

L’AS Saint-Étienne poursuit sa spectaculaire remontée en Ligue 2. Samedi soir, les Verts ont dominé le Red Star FC (2-0) dans un stade Geoffroy-Guichard en ébullition. Devant plus de 36 000 spectateurs, record d’affluence de la saison, les Stéphanois ont signé une cinquième victoire consécutive depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Auteur du second but stéphanois, Lucas Stassin n’a pas caché son optimisme après la rencontre. L’attaquant belge imagine même déjà le scénario parfait pour la fin de saison.

Une victoire précieuse face au Red Star

La rencontre face au Red Star n’a pourtant pas été simple pour les Verts. L’équipe francilienne, solidement installée dans le haut du classement, a longtemps résisté aux assauts stéphanois.

Pendant une bonne partie du match, l’ASSE a eu du mal à trouver des espaces et à imposer son jeu.

Lucas Stassin l’a reconnu après la rencontre.

« On a eu du mal à bouger cette équipe du Red Star en début de match. À la mi-temps, le coach nous a dit qu’on n’avait pas gagné assez de duels. »

Le message de Montanier a visiblement été entendu.

Pedro débloque la situation

Au retour des vestiaires, les Stéphanois ont affiché un visage beaucoup plus conquérant. L’intensité dans les duels et l’agressivité collective ont fait la différence.

C’est finalement Kevin Pedro qui a ouvert le score à l’heure de jeu, déclenchant l’explosion du Chaudron.

Ce but a totalement changé la physionomie de la rencontre.

« Le premier but nous a délivrés », a reconnu Stassin.

Stassin scelle la victoire

Quelques minutes plus tard, l’attaquant belge a lui-même scellé la victoire stéphanoise en inscrivant le second but.

Une réalisation importante qui confirme son retour en forme et sa montée en puissance dans cette deuxième partie de saison.

« Le deuxième but nous a soulagés », a-t-il expliqué.

Une course à deux avec Troyes ?

Grâce à cette nouvelle victoire, l’ASSE consolide sa deuxième place au classement.

Les Verts ne sont désormais plus qu’à deux points du leader ES Troyes AC, tout en possédant cinq points d’avance sur Le Mans FC et sept sur Stade de Reims.

Une situation idéale dans la course à la montée.

Le scénario parfait imaginé par Stassin

Lucas Stassin a d’ailleurs une idée très précise de la manière dont il aimerait voir se terminer la saison.

L’attaquant belge espère que l’ASSE et Troyes parviendront à creuser l’écart sur leurs poursuivants.

« On va essayer de s’échapper ensemble avec Troyes. On est derrière mais ils sont à portée de fusil. »

Et le joueur voit déjà le moment clé de la saison.

Un duel final à Geoffroy-Guichard

Saint-Étienne doit en effet recevoir Troyes à trois journées de la fin du championnat.

Pour Stassin, ce match pourrait être l’occasion parfaite de prendre la première place.

« On va les recevoir à trois journées de la fin. Ce sera le moment idéal pour leur passer devant ! »

Un scénario qui fait déjà rêver les supporters stéphanois.

Avec la dynamique actuelle et un Chaudron prêt à pousser son équipe, l’ASSE semble avoir toutes les cartes en main pour jouer les premiers rôles jusqu’au bout de la saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2