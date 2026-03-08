À LA UNE DU 8 MAR 2026
[18:53]FC Nantes : les joueurs effarés par la faiblesse de Kantari
[18:40]RC Lens : Sage acte le retour en Europe et lâche une petite phrase sur l’avenir de Thomasson
[18:29]OM : une future recrue du PSG affiche ses regrets de ne pas avoir signé à Marseille
[18:05]RC Lens : les Sang et Or ont fait halluciner l’entraîneur du FC Metz
[17:47]FC Barcelone, PSG : déjà un improbable revirement dans l’affaire Neymar !
[17:27]Stade Rennais : la banderole vachardes des ultras niçois
[17:09]PSG : une très bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Chelsea
[16:57]RC Lens – FC Metz (3-0) : un carton pour continuer à rêver du titre, les notes des Sang et Or
[16:49]ASSE : un nouveau rival pour la montée menace les Verts
[16:33]Stade Rennais, LOSC : les compos des matches de 17h15
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : une future recrue du PSG affiche ses regrets de ne pas avoir signé à Marseille

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 18:29
💬 Commenter
Joel Ordonez levant le bras lors du match du Club Bruges sur la pelouse de l'Atlético Madrid.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Dans les petits papiers du PSG pour la saison prochaine, le défenseur équatorien du Club Bruges Joel Ordonez (21 ans) a failli signer à l’OM l’été dernier. Ce transfert avorté l’avait mis en colère.

L’été dernier, le choix premier de la direction marseillaise, alors incarnée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, pour renforcer la défense se nommait Joel Ordonez. L’OM avait débuté les enchères à 20 M€ mais le Club Bruges en réclamait 30 M€. Les Phocéens avaient élevé leur offre au fil des joueurs, pour finalement atteindre la somme demandée par le club belge. Sauf que ce dernier n’a jamais voulu lâcher le défenseur équatorien, alors que celui-ci a pourtant fait le forcing pour partir, séchant des entraînements et des matches. Mais rien n’y a fait et l’OM s’est finalement tourné vers Nayef Aguerd et Benjamin Pavard.

« Je pensais aller à Marseille à ce moment-là »

Ordonez, lui, a fin par prolonger avec le Club Bruges jusqu’en 2030. Dans une interview au quotidien belge Het Nieuwsblad parue ce dimanche, le défenseur est revenu sur cette période difficile pour lui : « Je pensais aller à Marseille à ce moment-là, oui. Un accord était tout proche. Sur le coup, j’étais vraiment en colère, oui. Ces dernières semaines avaient été éprouvantes. J’ai su redresser la barre très vite. Je ne regrette plus ce transfert manqué et je suis simplement heureux d’être ici. Tout arrive pour une raison ».

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Joel Ordonez devrait quitter le Club Bruges et bien rejoindre la France à l’intersaison mais il est surtout question de lui au PSG ! Le club du Qatar, pas satisfait de Zabarnyi et qui voit que Marquinhos a du mal à enchaîner les semaines à deux matches, en a fait une priorité estivale. Et lui n’aurait pas de problème à répondre aux attentes financières du bourreau de l’OM en Champions League…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

OMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG