Dans les petits papiers du PSG pour la saison prochaine, le défenseur équatorien du Club Bruges Joel Ordonez (21 ans) a failli signer à l’OM l’été dernier. Ce transfert avorté l’avait mis en colère.

L’été dernier, le choix premier de la direction marseillaise, alors incarnée par Pablo Longoria et Medhi Benatia, pour renforcer la défense se nommait Joel Ordonez. L’OM avait débuté les enchères à 20 M€ mais le Club Bruges en réclamait 30 M€. Les Phocéens avaient élevé leur offre au fil des joueurs, pour finalement atteindre la somme demandée par le club belge. Sauf que ce dernier n’a jamais voulu lâcher le défenseur équatorien, alors que celui-ci a pourtant fait le forcing pour partir, séchant des entraînements et des matches. Mais rien n’y a fait et l’OM s’est finalement tourné vers Nayef Aguerd et Benjamin Pavard.

« Je pensais aller à Marseille à ce moment-là »

Ordonez, lui, a fin par prolonger avec le Club Bruges jusqu’en 2030. Dans une interview au quotidien belge Het Nieuwsblad parue ce dimanche, le défenseur est revenu sur cette période difficile pour lui : « Je pensais aller à Marseille à ce moment-là, oui. Un accord était tout proche. Sur le coup, j’étais vraiment en colère, oui. Ces dernières semaines avaient été éprouvantes. J’ai su redresser la barre très vite. Je ne regrette plus ce transfert manqué et je suis simplement heureux d’être ici. Tout arrive pour une raison ».

Joel Ordonez devrait quitter le Club Bruges et bien rejoindre la France à l’intersaison mais il est surtout question de lui au PSG ! Le club du Qatar, pas satisfait de Zabarnyi et qui voit que Marquinhos a du mal à enchaîner les semaines à deux matches, en a fait une priorité estivale. Et lui n’aurait pas de problème à répondre aux attentes financières du bourreau de l’OM en Champions League…

