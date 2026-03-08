Alors que l’avenir de la plupart des joueurs de l’effectif professionnel est incertain, l’OM sait pouvoir compter sur un jeune attaquant prometteur, qui a repris la célébration de son compatriote, Viktor Gyökeres (Arsenal).

Ce dimanche, La Minute OM révèle que les U19 marseillais ont imité leurs aînés en allant s’imposer 2-1 à Toulouse. Les Minots se sont imposés grâce à des buts de Krys Foleu et Ugo Lamare. Avec ces trois points, ils sont à égalité de points avec l’AS Monaco, qu’ils recevront dimanche. Mais surtout, le compte X rappelle qu’il s’agit du 15e but de la saison Ugo Lamare toutes compétitions confondues. Treize en seulement douze matches de championnat auxquels il faut en ajouter deux en six rencontres de Youth League. Lamare a la particularité de célébrer ses buts de la même façon que Viktor Gyökeres, c’est-à-dire en mettant ses mains devant le bouche pour imiter la camisole d’Hannibal Lecter.

Un gabarit impressionnant

La filiation entre les deux joueurs est facile à établir : ils sont suédois tous les deux et jouent au même poste d’attaquant. Ugo Lamare El Kadmiri est certes né à Marseille mais il est suédo-marocain pour ce qui est de sa nationalité et suédois pour la nationalité sportive. Son parcours sportif mentionne un passage par la PSG Académy du Maroc en 2017-18, quand il n’avait que 10 ans. Il est ensuite passé dans un autre centre de formation marocain avant de rejoindre l’OM en 2019. Depuis, il empile les buts, fort d’un grand gabarit (1,93m).

A l’heure où l’avenir de la plupart des joueurs professionnels de l’effectif est incertain en raison des turbulences qui secouent le club, l’OM tient un renfort gratuit en attaque. Amine Gouiri est sous contrat jusqu’en 2029 et Pierre-Emerick Aubameyang jusqu’en 2027 mais s’il n’y a pas Champions League à la fin de la saison, la plupart des gros salaires se verront indiquer le chemin de la sortie. Le nouveau Gyökeres pourrait alors pointer le bout de son nez en équipe première de l’OM…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)