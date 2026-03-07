Toulouse FC – OM (0-1) : Marseille reprend des couleurs et la 3e place, les tops et flops des Olympiens

Les tops et flops des joueurs de l’OM après la victoire à Toulouse (0-1).

Ce samedi, l’OM affrontait de nouveau Toulouse après son élimination en Coupe de France quelques jours plus tôt au Vélodrome. Et les retrouvailles ne se sont pas trop mal passées, étant donné que Greenwood a permis aux Olympiens de l’emporter sur un seul but inscrit dès la 18e. Avec cette victoire, la deuxième de suite en Ligue 1, Marseille reprend la 3e place et met la pression sur l’OL.

Les tops

RULLI

Rassurant dans ses cages, il n’a réalisé que 2 arrêts sur les 2 seuls tirs cadrés de Toulouse, et ses sorties aériennes (4) ont été très bien gérées.

PAVARD

Oublié et cloué sur le banc en Coupe de France, l’international français a signé un vrai retour gagnant dans le onze. Très solide dans les duels (8 gagnés sur 10), il a également multiplié les interventions pour contrecarrer les offensives toulousaines. Balerdi a lui aussi été très bon, et ces deux-là ont vraiment affiché un meilleur visage que les semaines précédentes

TIMBER

Directement propulsé titulaire depuis son arrivée cet hiver, il est la grosse satisfaction de ces dernières semaines à Marseille. Il a une nouvelle fois été excellent ce soir, que ce soit avec le ballon ou même dans sa façon de venir harceler l’adversaire. Il est néanmoins sorti sur blessure à la 82e, un gros coup dur.

GREENWOOD

Il loupe une reprise tendue à 20 mètres à la 16e minute, mais se rattrape dans la foulée en inscrivant l’ouverture du score. À la réception d’un très bon centre de Paixao, il reprend d’une frappe puissante pour tromper Restes. Le Brésilien a d’ailleurs raté une énorme balle de 2-0 en toute fin de match, sans conséquence. Pas d’autres tirs dans le match pour l’Anglais, mais 2 passes clés délivrées avant sa sortie pour Gouiri à la 66e.

Les flops

MEDINA

Hormis son ouverture pour Paixao avant l’ouverture du score, il ne respire pas vraiment l’assurance et a même été le moins bon des trois centraux. Beaucoup de passes latérales ou vers l’arrière, et il récolte même un jaune dès la 12e minute pour une faute sur Dönnum qui l’avait devancé.

AUBAMEYANG

Héros du match face à l’OL avec un doublé inscrit, il n’a pas eu la même précision ce soir. À la 27e, il rate une grosse occasion vers le but grand ouvert mais sa frappe passe de peu à côté. Un peu trop discret, il a été remplacé par Emerson à la 83e.