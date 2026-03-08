OM : Mason Greenwood fait des révélations étonnantes

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’Olympique de Marseille a retrouvé un peu d’air après sa victoire ce week-end. Dans un contexte tendu marqué par la colère d’une partie des supporters, ce succès permet au club phocéen de calmer momentanément les critiques. La banderole particulièrement virulente affichée par certains Ultras lors du déplacement à Toulouse — « Vous êtes des merdes » — avait marqué les esprits. Une situation à laquelle l’entraîneur Habib Beye a réagi avec calme en conférence de presse. Mais après la rencontre, c’est aussi Mason Greenwood qui a pris la parole. Et l’attaquant anglais a livré plusieurs confidences surprenantes.

Greenwood reconnaît la déception des supporters

Lucide sur la situation du club, Mason Greenwood n’a pas cherché à contourner la frustration des supporters marseillais.

Selon lui, les fans ont parfaitement le droit d’être mécontents après les performances récentes de l’équipe.

« Les fans ont raison d’être déçus, on a sous-performé. »

L’attaquant olympien a toutefois insisté sur la réaction de l’équipe lors du dernier match.

« On a été très déçus par l’élimination. On aurait dû se qualifier. Mais aujourd’hui, on a réussi à rebondir et à prendre les trois points. »

Une superstition surprenante lors des tirs au but

L’une des révélations les plus étonnantes concerne un épisode survenu lors d’une récente séance de tirs au but en Coupe de France.

Greenwood avait été aperçu à l’écart de ses coéquipiers, presque seul près de la ligne de touche. Une attitude qui avait intrigué les observateurs.

L’Anglais a finalement expliqué la raison de ce comportement.

« Pour vous dire la vérité, j’étais très stressé lors de la séance de tirs au but. »

Il a ensuite avoué avoir suivi une superstition personnelle.

« La dernière fois, on a perdu quand j’étais sur le terrain, donc c’était une forme de superstition. »

Une explication qui a surpris mais qui montre aussi la pression ressentie par les joueurs dans ces moments décisifs.

Pas de souci avec Habib Beye

Greenwood a également tenu à clarifier la discussion qu’il a eue avec Habib Beye lors de sa sortie en cours de match.

Certains observateurs avaient interprété cet échange comme un signe de tension. Mais l’ancien joueur de Manchester United a tenu à rassurer.

« Je n’étais pas déçu d’aller sur le banc. Habib Beye m’a simplement expliqué les raisons de ma sortie. »

L’attaquant a insisté sur le respect qu’il porte à son entraîneur.