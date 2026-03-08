Ce dimanche, le journaliste d’investigation Romain Molina a mis en ligne une vidéo dans laquelle il évoque les coulisses du PSG, où l’ambiance est explosive.

Avant toute chose, rassurons les supporters du PSG, pour qui seuls les résultats de l’équipe professionnelle sont importants : selon Romain Molina, tout va très bien de ce côté-là à Paris ! Il y a osmose entre Luis Enrique, son staff, Luis Campos et les joueurs. Il y a bien quelques petites tensions mais, selon le journaliste, qui a publié une vidéo sur le sujet ce soir, c’est pareil dans tous les clubs. Le seul souci concerne les nombreux blessés mais tout le monde a conscience que le PSG a trop tirer sur la corde la saison dernière pour accomplir sa saison historique et que cela devait se payer un jour.

Le bras droit de NAK à énormément de journalistes sous sa coupe

En revanche, dans sa vidéo, Molina assure que rien ne va à l’intérieur du groupe et que cela risque de coûter très cher. Que ce soit dans les bureaux, au centre de formation ou chez les féminines, l’ambiance est explosive. A deux reprises, le journaliste assure qu’il y a eu des licenciements pour fait religieux au sein des bureaux, ce qui est strictement interdit par la loi. Il révèle également que des salariés historiques, réellement attachés au club, ont été virés pour faire place à des proches de dirigeants cherchant à placer leurs hommes afin de rester en poste le plus longtemps possible.

Romain Molina révèle une anecdote liée à cette guerre intestine : le changement d’hôtel à la dernière minute, pendant la Coupe du monde des clubs, était lié à ça. Un dirigeant a voulu prendre une décision qui ne lui revenait pas, l’établissement n’a pas plu à Luis Enrique, il a fallu tout changer à la dernière minute et cela a coûté plusieurs millions au club, selon Molina. Qui déclare également que le bras droit de Nasser al-Khelaïfi, David Sugden, a réussi à se mettre dans la poche une quantité impressionnante de journalistes en échange de services (places pour des matches…). Et qu’il leur dicte les informations à publier et celles à passer sous silence. Idem sur les réseaux sociaux. Romain Molina explique ainsi qu’un compte qui avait osé se poser la question de savoir si Luis Enrique aurait dû prendre davantage position sur la polémique raciste Vinicius Jr-Prestianni, s’est fait taper sur les doigts et a dû effacer son article. Dans sa vidéo, Molina n’hésite pas à comparer le PSG à une secte…

Le calendrier de fin de saison du PSG

11/03 : PSG-Chelsea (8es de finale de la Champions League)

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League