Mercredi, le PSG accueillera Chelsea en 8es de finale aller de la Champions League. Bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui devrait pouvoir compter sur Joao Neves.

Le Paris Saint-Germain redécouvre un sentiment qui lui était inconnu depuis quasiment deux ans : le doute. Battu vendredi par l’AS Monaco (1-3) au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique n’abordent pas leur 8e de finale de Champions League contre Chelsea, mercredi, dans les meilleures conditions. Ils avaient déjà été sérieusement ballotés par cette même ASM lors des playoffs de la C1 (3-2 ; 2-2) mais s’en était sortis alors qu’ils avaient été menés à deux reprises. Et puis, il y a les blessures qui plombent le groupe depuis le début de la saison, des états de forme qui ne sont pas optimaux…

Neves au moins dans le groupe, peut-être titulaire

Mais, bonne nouvelle, Le Parisien annonce que Joao Neves devrait au minimum figurer dans le groupe mercredi ! Le milieu de terrain portugais a été blessé à une cheville lors du match retour contre Monaco. Il a manqué tous les matches depuis dix jours mais le quotidien régional assure qu’il s’entraîne normalement désormais. Cela demandera confirmation lors de la séance collective de demain, les joueurs étant au repos aujourd’hui. Si Neves y participe, il y a de très fortes chances qu’il soit dans le groupe pour Chelsea.

En revanche, Le Parisien ne s’avance pas sur une future titularisation. Idem pour Ousmane Dembélé. Le Ballon d’Or 2025 a réalisé trente bonnes minutes contre Monaco vendredi mais Luis Enrique osera-t-il aligner d’entrée deux joueurs en phase de reprise pour un match aussi important, même s’il s’agit de titulaires intouchables du PSG en temps normal ?

Le calendrier de fin de saison du PSG

11/03 : PSG-Chelsea (8es de finale de la Champions League)

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League