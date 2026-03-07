Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’excellente prestation de Maghnes Alliouche (24 ans) lors de la victoire de l’AS Monaco contre le PSG (3-1) a rapproché d’un transfert à Paris au prochain mercato.

Après la victoire de l’AS Monaco maîtrisée contre le PSG (3-1), la prestation de Maghnes Akliouche attire toutes les attentions. Courtisé par Luis Campos, le jeune Monégasque est désormais très proche d’un transfert à Paris au prochain mercato estival, pour un montant avoisinant 80 millions d’euros.

Akliouche est tellement en entretien d’embauche avec CV + lettre de motivation pour le PSG et EDF avec du monde dans la corbeille comme sur le match retour il y’a 8 jours. Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus J'en profite March 6, 2026

Le PSG pourrait frapper un grand coup : Walid Acherchour a résumé la situation : « Akliouche est tellement en entretien d’embauche avec CV + lettre de motivation pour le PSG et EDF avec du monde dans la corbeille comme sur le match retour il y a 8 jours. » Romain Collet-Gaudin, journaliste chez Winamax, confirme cette tendance : « Akliouche marque encore des points pour un transfert au PSG »

La montée en puissance d’Akliouche

Âgé de seulement 24 ans, Maghnes Akliouche a brillé lors du choc contre le PSG, multipliant les courses, les passes décisives et les récupérations. Son profil polyvalent et sa capacité à peser sur le jeu offensif monégasque font de lui une cible de choix pour Luis Enrique et le PSG.

Akliouche marque encore des points pour un transfert au PSG. #ASMPSG — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) March 6, 2026

Un mercato à 80 millions d’euros ?

Les discussions auraient déjà commencé en coulisses. Avec un prix estimé autour de 80 M€, le PSG pourrait devancer d’autres clubs européens intéressés par le milieu monégasque. Le timing est idéal : le club parisien cherche à renforcer son entrejeu avant la Ligue des champions et la concurrence est rude.

Les réactions et l’avenir

Si ce transfert se concrétise, Akliouche deviendrait l’un des jeunes Français les plus chers de l’histoire du PSG. Les supporters monégasques, eux, se préparent à perdre un talent local, tandis que les Parisiens pourraient voir débarquer un joueur capable de changer la dynamique de leur milieu. Reste à savoir si le PSG saura boucler le dossier rapidement et convaincre Akliouche de faire le grand saut. Le prochain mercato promet d’être chaud, et ce jeune joueur pourrait être la grande révélation de l’été.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League