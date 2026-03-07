Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Courtisé par l’OM au cours du dernier mercato estival, le défenseur central Joel Ordóñez (Bruges, 21 ans) serait aujourd’hui plus proche de signer au PSG.

Coup de tonnerre pour Joel Ordóñez. L’international équatorien semble bien prêt à rejoindre le PSG cet été, notamment grâce à son entente avec son compatriote Willian Pacho, un facteur déterminant pour la finalisation du transfert.

Ordóñez aimanté à Paris par Pacho !

Selon Paris No Limit, l’entourage de Ordóñez confirme l’intérêt marqué du joueur pour le PSG. Après un mercato estival où l’OM espérait le convaincre de rejoindre le club phocéen pour remplacer Leonardo Balerdi, le dossier prend désormais une toute autre tournure. La possible arrivée d’Ordóñez à Paris illustre la bataille permanente entre les clubs français pour s’assurer les talents les plus prometteurs.

Un renfort de taille pour le PSG ?

Pour le PSG, il s’agirait d’un renfort de taille dans la défense centrale, avec un profil jeune, solide et déjà expérimenté sur la scène internationale. L’OM, de son côté, reste sur ses positions, mais la concurrence parisienne pourrait bien faire pencher la balance en faveur du club de la capitale. Les supporters marseillais suivent ce dossier avec attention, conscients que l’été pourrait réserver des surprises dans leur effectif.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League