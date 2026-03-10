Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La bataille pour attirer Eli Junior Kroupi touche à son paroxysme. Alors que la Premier League entame son sprint final, Liverpool, le Real Madrid et le PSG sont tous à l’affût pour s’offrir la révélation offensive de Bournemouth. Le mercato est lancé, les grandes manœuvres débutent.

Pur produit de la formation lorientaise, Eli Junior Kroupi s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes avant-centres les plus suivis d’Europe. Né en 2006 à Lorient et doté d’un profil franco-ivoirien, il a su faire parler son talent dès ses débuts en Ligue 1. Son arrivée en Premier League chez Bournemouth en février 2025 pour 22 millions d’euros a confirmé la valeur montante du joueur.

À 19 ans, Kroupi affiche déjà 24 rencontres et 8 réalisations cette saison en championnat anglais, preuve de son adaptation express à l’intensité britannique. Sa trajectoire est marquée par une progression record, en témoignent son impact lors de la remontée du FC Lorient en Ligue 1 et, désormais, par ses performances régulières avec Bournemouth.

Pourquoi Liverpool, le Real Madrid et le PSG s’arrachent Kroupi

Les plus grandes écuries européennes n’ont pas tardé à cocher le nom de Kroupi sur leur short-list. Selon les dernières informations d’Africafoot, Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont bel et bien à la lutte pour convaincre le buteur franco-ivoirien.

Courage dans les duels, sang-froid à la finition, maturité précoce : Kroupi a tout pour incarner la nouvelle génération d’attaquants sur la scène mondiale. Les trois clubs ciblent le même profil : un joueur capable de marquer rapidement dans les grands rendez-vous et de soutenir leur ambition sur le long terme. Jamais la concurrence n’a semblé aussi vive sur le marché estival.

Les ambitions de Bournemouth pour leur prodige

Bournemouth savoure son coup : avoir déniché et sécurisé un jeune talent promis aux sommets. Le club anglais ne compte pas brader sa pépite. Les dirigeants envisagent d’ailleurs une prolongation pour verrouiller l’avenir de leur avant-centre, bien conscients du potentiel d’explosion de Kroupi.

Convaincus de tenir un futur grand nom du football, les Cherries misent sur sa progression et sa capacité à franchir encore des paliers. Le club rappelle régulièrement à quel point les débuts de Kroupi en Angleterre sont une réussite : l’intégration immédiate de Kroupi en Premier League laisse entrevoir de grandes choses pour la suite.

Mercato : quelle suite pour Kroupi cet été ?

L’été s’annonce agité autour de la côte sud de l’Angleterre. La pression médiatique s’intensifie alors que Liverpool, le Real et le PSG multiplient les approches pour attirer l’attaquant. Les supporters de Bournemouth retiennent leur souffle, tandis que les rumeurs d’un transfert ou d’une grosse prolongation s’enchaînent.

Tandis que Kroupi reste focalisé sur ses performances, chaque prestation renforce l’intérêt des cadors. Pour suivre toute l’actualité concernant la progression et les mouvements de l’attaquant, rendez-vous sur cette page dédiée à Eli Junior Kroupi.

