Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Selon Romain Molina, les coulisses du PSG ne sont pas réjouissantes en dehors de la situation de l’équipe première.

Si le PSG domine toujours en Ligue 1 et reste en course en Ligue des Champions, tout n’est pas rose dans les bureaux du club. Comme expliqué hier soir, Romain Molina a révélé des tensions et dysfonctionnements préoccupants en interne, qui pourraient peser sur l’avenir du club.

Selon le journaliste indépendant, le problème principal réside dans la gestion interne et le climat de travail. La direction du PSG semble manquer de stabilité et de cohérence, avec un renouvellement permanent du personnel et des salaires jugés parfois « ridicules ».

Plus qu'un renouvellement d'effectif approfondi, le PSG n'a tout simplement pas la fraicheur de la saison dernière (mentalement et physiquement) y compris le staff qui le sait parfaitement depuis des mois



Pas de quoi s'inquiéter outre-mesure : combien d'équipes gagnant ce… — Romain Molina (@Romain_Molina) March 7, 2026

Trois noms ressortent particulièrement :

Victoriano Melero, DG, critiqué pour politiser son secteur et s’attribuer un rôle démesuré

Michel Besnard, directeur de sécurité, accusé de se comporter plus comme un représentant des supporters que comme un cadre professionnel

Arnaud Reyre, directeur des revenus du stade, dont la gestion contestable de la billetterie a laissé passer des affaires sensibles et favorisé une employée pour des motifs extérieurs au travail

L’équipe première du PSG pas impactée ?

Molina explique que ces problèmes vont bien au-delà des simples désaccords internes : ils concernent l’ambiance générale et la crédibilité de la direction du PSG. Des affaires de harcèlement étouffées et des promotions douteuses montrent que le club a des réformes urgentes à mener. « Bref, s’il y a quelque chose à réformer d’urgence au PSG, ce n’est pas le terrain, mais ce qui se passe dans les bureaux », conclut Molina.

Entre ambitions sportives et tensions internes, le PSG doit désormais réussir à concilier ses succès sur le terrain avec une direction capable de gérer un club de dimension mondiale. Les mois à venir pourraient s’avérer décisifs pour l’avenir institutionnel du club.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League