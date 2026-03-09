PSG : pluie de bonnes nouvelles avant Chelsea !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Si le PSG donne des signes d’inquiétude après sa défaite au Parc des Princes contre l’AS Monaco (1-3), l’optimisme règne autour de Luis Enrique.

À quelques heures d’un rendez-vous brûlant en Ligue des champions, le PSG retrouve un peu d’air. Battu au Parc des Princes par l’AS Monaco (1-3) ce week-end, le club parisien pouvait aborder son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea avec le doute. Mais en interne, le message est clair : pas de panique autour de Luis Enrique.

Calme olympien dans le vestiaire du PSG

Malgré le revers contre Monaco, l’entraîneur parisien garde la tête froide. Et en interne, le climat reste étonnamment serein. « Honnêtement, tout est calme », confie ainsi une source du club à L’Équipe. Ce discours rappelle une période délicate de la saison dernière. Juste avant d’affronter Liverpool à la même époque, Paris traversait déjà une zone de turbulences. La ligne de conduite était alors restée la même : solidarité totale et combat collectif.

« Comme à la même époque, la saison dernière, juste avant d’affronter Liverpool, notre discours est le même : être soudés, se battre les uns pour les autres et ne rien lâcher. » Luis Enrique, lui, n’a jamais changé de cap. À l’automne 2024 déjà, certains joueurs du PSG avaient remis en question certaines de ses idées. L’Asturien était resté fidèle à ses principes tout en ajustant légèrement son management. Ces dernières semaines, quelques doutes ont de nouveau émergé dans le vestiaire. Mais ni l’entraîneur parisien ni la direction n’ont vacillé.

Sécurité : un match sous surveillance sans inquiétude majeure

En dehors du terrain, autre signal plutôt positif pour le club de la capitale. Le huitième de finale entre le PSG et Chelsea ne suscite pas d’inquiétude particulière du côté des autorités. Contrairement à d’autres affiches européennes, il n’existe pas de véritable passif entre les supporters des deux clubs. Aucune rencontre récente n’a donné lieu à des incidents majeurs entre les deux camps. La Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) devrait tout de même classer la rencontre au niveau 3 sur 5. Une mesure de précaution liée à l’importance de l’événement et à l’afflux attendu de supporters anglais.

Environ 2 000 fans de Chelsea sont attendus au Parc des Princes, mais certains pourraient aussi faire le déplacement sans billet et se retrouver dans différents quartiers de la capitale. La saison dernière, une bagarre avait d’ailleurs éclaté dans un bar de Pigalle entre des supporters du PSG et d’Aston Villa lors d’un quart de finale de Ligue des champions. Plus récemment, une rixe entre deux groupes du Collectif Ultras Paris a également incité les autorités à rester vigilantes. Malgré ces précautions, le contexte reste globalement apaisé. Une bonne nouvelle supplémentaire pour un PSG qui espère surtout frapper fort sur le terrain face à Chelsea.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League