Si Pierre Aristouy figure bien dans les petits papiers des dirigeants du FC Nantes pour remplacer Ahmed Kantari, deux autres noms seraient étudiés en interne.

Alors que le FC Nantes réfléchit à l’après-Ahmed Kantari, plusieurs pistes sont étudiées en interne pour assurer la relève. Pierre Aristouy, déjà pressenti, semble tenir la corde pour prendre les rênes de l’équipe. Mais selon l’insider Bouchaïb Hailoui, le club ne se limite pas à Aristouy. Deux autres profils libres sont également sur la table : David Guion et Thierry Laurey.

Des liens forts avec l’ASSE

David Guion connaît bien le football français et a un passé marqué à l’ASSE. Il avait été directeur du centre de formation entre 2003 et 2005, puis adjoint en 2008. Il avait été cité chez les Verts avant la nomination de Philippe Montanier suite au départ d’Eirik Horneland. Thierry Laurey, qui a déjà coaché le Paris FC ou le RC Strasbourg, a porté le maillot stéphanois en tant que joueur lors de la saison 1990-1991 puis endossé le rôle de directeur du football en 2011. Cette connexion avec l’ASSE pourrait peser dans le choix final du FC Nantes, en misant sur des hommes ayant déjà une expérience dans des structures françaises solides et une connaissance du football de haut niveau.

Un choix stratégique pour le FC Nantes

Le futur entraîneur du FC Nantes devra relever le défi de stabiliser l’équipe et de poursuivre le travail entamé par Ahmed Kantari. Que ce soit Aristouy, Guion ou Laurey, le club s’assure ainsi d’avoir un profil capable de s’adapter rapidement et de transmettre une identité forte à l’effectif. Le suspense reste entier, mais les dirigeants nantais semblent déjà avoir une finale bien définie pour la succession de Kantari. Ses heures sur le banc des Canaris semblent comptées.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)