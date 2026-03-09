À LA UNE DU 9 MAR 2026
[10:35]Stade Rennais Mercato : Haise vise une première recrue à l’OM, le RC Lens dans la boucle !
[10:15]FC Nantes – INFO BUT! : négociations déjà lancées avec Aristouy, un ancien de l’ASSE rêve de remplacer Kantari ! 
[10:00]Revue de presse espagnole : bonnes nouvelles pour Mbappé et le Real, Xavi lâche une bombe sur Messi, un trio du Barça fait trembler toute l’Europe  
[09:49]ASSE – Red Star (2-0) Montanier, un premier coup de sang polémique qui pourrait coûter cher aux Verts 
[09:30]OL : mauvaises nouvelles pour Endrick et Fonseca, une première recrue estivale à 5 M€ en approche ! 
[09:10]OM, Stade Rennais, RC Lens Mercato : coup de tonnerre pour Pablo Pagis (FC Lorient) ! 
[08:42]FC Nantes : Aristouy en pole pour remplacer Kantari, deux anciens de l’ASSE aussi dans la course
[08:15]PSG : pluie de bonnes nouvelles avant Chelsea !
[07:45]OM, RC Lens, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 25e journée de Ligue 1
[07:19]ASSE Mercato : une recrue totalement inattendue annonce son arrivée et compte déjà s’imposer avec Montanier ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Aristouy en pole pour remplacer Kantari, deux anciens de l’ASSE aussi dans la course

Par Bastien Aubert - 9 Mar 2026, 08:42
💬 Commenter
David Guion est libre
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Si Pierre Aristouy figure bien dans les petits papiers des dirigeants du FC Nantes pour remplacer Ahmed Kantari, deux autres noms seraient étudiés en interne.

Alors que le FC Nantes réfléchit à l’après-Ahmed Kantari, plusieurs pistes sont étudiées en interne pour assurer la relève. Pierre Aristouy, déjà pressenti, semble tenir la corde pour prendre les rênes de l’équipe. Mais selon l’insider Bouchaïb Hailoui, le club ne se limite pas à Aristouy. Deux autres profils libres sont également sur la table : David Guion et Thierry Laurey.

Des liens forts avec l’ASSE

David Guion connaît bien le football français et a un passé marqué à l’ASSE. Il avait été directeur du centre de formation entre 2003 et 2005, puis adjoint en 2008. Il avait été cité chez les Verts avant la nomination de Philippe Montanier suite au départ d’Eirik Horneland. Thierry Laurey, qui a déjà coaché le Paris FC ou le RC Strasbourg, a porté le maillot stéphanois en tant que joueur lors de la saison 1990-1991 puis endossé le rôle de directeur du football en 2011. Cette connexion avec l’ASSE pourrait peser dans le choix final du FC Nantes, en misant sur des hommes ayant déjà une expérience dans des structures françaises solides et une connaissance du football de haut niveau.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un choix stratégique pour le FC Nantes

Le futur entraîneur du FC Nantes devra relever le défi de stabiliser l’équipe et de poursuivre le travail entamé par Ahmed Kantari. Que ce soit Aristouy, Guion ou Laurey, le club s’assure ainsi d’avoir un profil capable de s’adapter rapidement et de transmettre une identité forte à l’effectif. Le suspense reste entier, mais les dirigeants nantais semblent déjà avoir une finale bien définie pour la succession de Kantari. Ses heures sur le banc des Canaris semblent comptées.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot