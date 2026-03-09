Arrivé à Bastia avec la promesse d’un renouveau, Ayman Aiki cristallise les déceptions du mercato estival corse. Formé à l’ASSE, présenté comme une piste ambitieuse pour la cellule recrutement, le jeune ailier n’a jamais réussi à s’imposer.

Ayman Aiki ne confirme pas les promesses placées en lui à l’ASSE. Emblème d’une politique de paris sur la jeunesse, ce choix estival de Bastia devait à la fois dynamiser le secteur offensif et offrir une éventuelle plus-value à la revente. Le club corse misait sur ses qualités d’ailier et son potentiel entrevu lors de ses débuts avec les Verts. Un scénario qui laissait espérer un destin à la Mbuku, parti de l’ASSE pour rebondir ailleurs. Mais sur la pelouse, l’évidence est tout autre : l’accélération promise n’aura jamais eu lieu.

Bilan : des stats faméliques et une place remise en cause

Le constat est brutal : quatre petites titularisations, aucune action décisive, et un impact proche du néant. La dernière apparition d’Aiki remonte au 23 janvier, lors d’un match terne face à Montpellier où il est sorti dès la 55e minute. Depuis, la sanction est tombée : écarté du groupe professionnel, il évolue désormais avec la réserve en N3. Dur pour un joueur censé incarner l’avenir et redresser une équipe à la peine.

Les espoirs placés en lui en font aujourd’hui le symbole d’un recrutement raté et d’une saison totalement manquée pour le SCB. Ce revers interroge, alors que d’autres jeunes, comme récemment Mbuku, parviennent à se relancer sous d’autres couleurs ou à trouver mieux sur le marché européen.

Bastia-ASSE : un rendez-vous sous tension en perspective

Les Corses s’apprêtent à recevoir l’ASSE pour le match retour, sans enjeu côté classement : à neuf journées du terme, 28 points séparent déjà les deux clubs, un gouffre irréversible. Cet affrontement s’annonce particulier, Aiki voyant son ancienne formation filer vers le haut du tableau alors que Bastia, plombé par ses échecs de recrutement, n’aura jamais su inverser la dynamique.

Dans les travées de Furiani, ce duel mettra en lumière, une fois encore, une saison à oublier pour l’ailier et pour tout le projet bastiais. Reste à savoir quel sera l’avenir d’Aiki au Sporting, lui qui incarne aujourd’hui cruellement les limites du pari tenté par les dirigeants corses.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2