Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Blessé, Florian Tardieu manquera la réception du Red Star (20h). L’occasion pour Philippe Montanier de refaire son milieu de terrain.

Blessé cette semaine, Florian Tardieu ne pourra pas tenir sa place dans l’entrejeu face au Red Star à Geoffroy-Guichard (20h). Pour compenser cette absence, L’Équipe assure qu’Abdoulaye Kanté conservera son rôle de sentinelle tandis qu’Igor Miladinovic sera associé à Augustine Boakye. Ce trio offre un équilibre entre récupération et capacité à alimenter l’attaque, tout en assurant la stabilité défensive nécessaire pour contrer les offensives du Red Star.

Miladinovic relancé au milieu ?

Le secteur offensif de l’ASSE resterait inchangé par rapport au succès à Pau (3-0). Irvin Cardona occupera le couloir droit, apportant vitesse et précision dans la distribution des ballons. Zuriko Davitashvili sera aligné sur l’aile gauche, avec l’objectif de retrouver le chemin des filets et de profiter des espaces créés par les actions du milieu. Lucas Stassin reprendra sa place en pointe, après avoir marqué un doublé lors du dernier match, apportant confiance et efficacité devant le but.

Confirmer la dynamique

Avec cette composition, Philippe Montanier entend confirmer sa série positive à l’ASSE et consolider sa domination à domicile. La rencontre contre le Red Star sera un test crucial pour réaffirmer l’ambition de remonter directement en Ligue 1 en fin de saison et de marcher sur les traces d’un certain Christophe Galtier avec cinq victoires suivies.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2