À LA UNE DU 7 MAR 2026
[07:41]OM : Pavard relancé dans le onze de Beye, 5 changements en vue à Toulouse ! 
[07:22]ASSE – Red Star : on sait qui remplacera Tardieu dans le onze de Montanier 
[07:00]PSG – Monaco (1-3) : Luis Enrique sort une punchline après la défaite, un taulier parisien explose ! 
[06:00]ASSE : un énorme coup à plusieurs millions d’euros en vue, le RC Lens a montré la voie
[05:00]OM : 3 pistes se détachent pour racheter le club, un milliardaire enflamme déjà les supporters ! 
[00:00]Real Madrid : Mbappé a passé une folle nuit avec l’ex de Vinicius, des photos ont fuité !
[23:05]Real Madrid : grâce à Valverde, les Merengue s’imposent sur le fil contre le Celta Vigo
[22:51]PSG : Paris se troue face à Monaco et permet au RC Lens de réaliser un énorme coup !
[22:40]ASSE : Montanier met KO Ferreira et a ses intouchables dans le vestiaire des Verts 
[22:10]OM : Balerdi fait flipper à Marseille, un soutien inattendu vole à son secours
ASSE – Red Star : on sait qui remplacera Tardieu dans le onze de Montanier 

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 07:22
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
Blessé, Florian Tardieu manquera la réception du Red Star (20h). L’occasion pour Philippe Montanier de refaire son milieu de terrain.

Blessé cette semaine, Florian Tardieu ne pourra pas tenir sa place dans l’entrejeu face au Red Star à Geoffroy-Guichard (20h). Pour compenser cette absence, L’Équipe assure qu’Abdoulaye Kanté conservera son rôle de sentinelle tandis qu’Igor Miladinovic sera associé à Augustine Boakye. Ce trio offre un équilibre entre récupération et capacité à alimenter l’attaque, tout en assurant la stabilité défensive nécessaire pour contrer les offensives du Red Star.

Miladinovic relancé au milieu ?

Le secteur offensif de l’ASSE resterait inchangé par rapport au succès à Pau (3-0). Irvin Cardona occupera le couloir droit, apportant vitesse et précision dans la distribution des ballons. Zuriko Davitashvili sera aligné sur l’aile gauche, avec l’objectif de retrouver le chemin des filets et de profiter des espaces créés par les actions du milieu. Lucas Stassin reprendra sa place en pointe, après avoir marqué un doublé lors du dernier match, apportant confiance et efficacité devant le but.

Confirmer la dynamique 

Avec cette composition, Philippe Montanier entend confirmer sa série positive à l’ASSE et consolider sa domination à domicile. La rencontre contre le Red Star sera un test crucial pour réaffirmer l’ambition de remonter directement en Ligue 1 en fin de saison et de marcher sur les traces d’un certain Christophe Galtier avec cinq victoires suivies.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

