Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE au printemps 2024, Kilmer Sports Ventures semble avoir mis la main sur un véritable joyau dans le Forez.

Qui mieux que Pierre Gagnaire pour parler et faire la promotion mondiale de l’ASSE ? Même après avoir brillé avec ses restaurants à Paris, Londres, Séoul ou Dubaï et accumulé dix étoiles Michelin, le chef reste profondément vert et n’en veut que du bien. « C’est une histoire très longue ! », confie-t-il à Peuple Vert lorsqu’il évoque son lien avec le club. « Vraiment, quand ils perdent, ça me touche ! Ça veut dire qu’on nous fait mal. »

L’ASSE doit garder son âme

À 75 ans, Gagnaire se décrit comme un « supporter de base », constamment connecté aux scores des Verts, où qu’il soit dans le monde. Issu de la région, licencié à l’ASSE à 10 ans et formé sous l’œil attentif de Richard Tylinski, le Chaudron est resté pour lui un refuge : « Ça me fait du bien, ça vide la tête. »

De retour à Geoffroy-Guichard, le chef observe l’ASSE moderne avec l’œil lucide d’un entrepreneur. « Je crains que ces dirigeants ne saisissent pas le prix du bijou qu’ils ont entre les mains », prévient-il. Pour lui, la philosophie est claire : « Un club, comme un restaurant, ne peut se limiter à du business. »

Kilmer a un trésor inestimable entre ses mains

Les salariés, les joueurs et les dirigeants doivent rester en phase avec l’esprit de la ville, ses codes et son histoire, sinon le bijou risque de perdre de sa valeur. Selon Gagnaire, Kilmer Sports Ventures tient un trésor unique, et si les bonnes décisions sont prises, l’ASSE pourrait redevenir un symbole qui fait vibrer tout un peuple de supporters.

Les Verts ont donc entre leurs mains plus qu’un club : une véritable institution, capable de marier passion, talent et identité locale, comme dans les plus grands restaurants du monde. La réception du Red Star, ce samedi dans le chaudron, sera sans aucun doute scrutée de près par le chef étoilé et son oeil aiguisé.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2