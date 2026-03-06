Ewen Jaouen (20 ans) serait pisté par l’ASSE et le FC Nantes en vue du mercato. Soucieux d’améliorer les détails au haut niveau, le gardien du Stade de Reims est un vrai guerrier…

Un gardien qui attire les regards. À quelques semaines du coup d’envoi mercato estival, l’ASSE et le FC Nantes suivraient de près un profil aussi impressionnant que travailleur : celui d’Ewen Jaouen. Selon Media Foot, les deux clubs français auraient coché son nom pour renforcer leur poste de gardien. Âgé de 20 ans, le portier formé à Guingamp se distingue autant par son gabarit que par son mental. Avec ses 1,97 m, il possède un profil rare qui ne laisse pas indifférents les recruteurs. Mais ce qui marque surtout, c’est sa volonté de progresser dans les moindres détails.

Jaouen en mode commando

Souhaitant franchir un cap vers le très haut niveau, Jaouen s’est entouré depuis la fin de l’année 2025 de plusieurs spécialistes pour optimiser ses performances. Le gardien du Stade de Reims travaille notamment avec un nutritionniste pour améliorer son physique, mais aussi avec un préparateur mental au profil pour le moins atypique : un ancien commando ayant combattu en Afghanistan.Une collaboration qui a profondément marqué le joueur. « De par les échanges qu’on a, il m’enseigne le fait de se transformer en guerrier quand on rentre sur le terrain, comme lui quand il était sur le terrain en Afghanistan. Il essaie de m’apporter ce qu’il faisait, de par ses expériences », a expliqué le gardien au micro de RMC Sport. En parallèle, Jaouen continue de travailler avec les préparateurs physiques du Stade de Reims afin de renforcer encore son imposant gabarit. « On essaie de mettre en place des choses au quotidien pour renforcer ces deux mètres de hauteur », a-t-il également confié.

Nkunku impressionné chez les Bleus

Le gardien rémois s’est aussi fait remarquer du côté de l’équipe de France. En octobre dernier, il avait participé à un entraînement des A à Clairefontaine. Alors que le groupe de Didier Deschamps était très réduit pour le premier jour de rassemblement, Jaouen avait été appelé pour compléter les exercices de frappe. Face à lui, plusieurs internationaux français se sont essayés à le tromper : Christopher Nkunku, Théo Hernandez, Kingsley Coman, Eduardo Camavinga ou encore Hugo Ekitike. Et le portier a visiblement marqué les esprits. « Il fait 4 mètres », a même ironisé Nkunku en évoquant le gardien rémois, impressionné par la taille et les qualités du portier. De quoi confirmer que ce profil atypique attire de plus en plus l’attention. Et à l’approche du mercato, l’ASSE comme le FC Nantes pourraient bien passer à l’action.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2