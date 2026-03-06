En conférence de presse, le défenseur de l’ASSE Mickaël Nadé a dévoilé une consigne de son entraîneur, Philippe Montanier, qui aurait dû rester secrète.

À deux jours d’un choc très attendu de la 26e journée de Ligue 2 face au Red Star FC, l’AS Saint-Étienne prépare la réception dans un Chaudron qui s’annonce incandescent. En conférence de presse, Mickaël Nadé s’est présenté avec sérénité, évoquant la solidité retrouvée des Verts… avant de lâcher une confidence tactique qui pourrait faire parler.

Une charnière qui se trouve rapidement

Le défenseur central a d’abord insisté sur sa complémentarité immédiate avec Julien Le Cardinal, arrivé pour stabiliser l’axe stéphanois. Les automatismes semblent déjà bien en place, ce qui n’est pas anodin dans un championnat aussi exigeant et direct que la Ligue 2.

Nadé a également salué l’impact de Philippe Montanier, nommé en cours de saison après le départ d’Eirik Horneland. Le changement de cap est visible : davantage de maîtrise défensive, moins d’exposition aux transitions adverses, un bloc plus compact.

« On est moins livrés à nous-mêmes, on a moins de un contre un », a-t-il expliqué, soulignant combien l’organisation actuelle facilite le travail des défenseurs.

L’aveu qui interpelle

Mais c’est une phrase, presque glissée au détour d’une réponse, qui retient l’attention : « Le coach ne veut pas qu’on joue le hors-jeu. »

Une indication stratégique loin d’être anodine. Sous Horneland, les Verts cherchaient souvent à défendre haut, quitte à être pris dans leur dos. Le match aller à Bauer, perdu 2-1 face au Red Star, reste dans toutes les mémoires : des appels dans la profondeur mal contrôlés, une ligne parfois mal synchronisée, et des espaces offerts aux attaquants adverses.

Montanier a visiblement tiré les leçons de ces séquences. Désormais, priorité à la sécurité : bloc médian ou bas, moins de risques, interdiction de tenter le piège du hors-jeu. « Il faut essayer de ne pas prendre de buts et ne pas partir à l’abordage », a résumé Nadé.

Un discours pragmatique, parfaitement adapté aux exigences d’un championnat où la moindre erreur se paie cash.

Une information précieuse pour le Red Star ?

Reste que dévoiler publiquement une consigne aussi claire pourrait nourrir la réflexion adverse. Savoir que l’ASSE ne cherchera pas à remonter sa ligne pour piéger peut encourager le Red Star à multiplier les appels entre les lignes et à installer un siège plus patient.

À l’approche d’un rendez-vous crucial dans la course aux premières places, chaque détail compte. Dans un Chaudron annoncé bouillant, les Verts comptent avant tout sur leur solidité retrouvée pour faire la différence.

Mais cette petite « gaffe » tactique de Mickaël Nadé pourrait bien ajouter une dimension supplémentaire à un duel déjà sous haute tension.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2