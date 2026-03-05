ASSE : Pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant le choc contre le Red Star !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

À l’approche d’un rendez-vous important, l’AS Saint-Étienne peut souffler. Ce jeudi matin, l’entraînement collectif ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin, à L’Étrat, a apporté plusieurs signaux positifs pour Philippe Montanier et son staff.

Devant plusieurs dizaines de supporters venus assister à la séance, les Verts ont retrouvé un groupe plus étoffé que ces dernières semaines. De quoi aborder plus sereinement la préparation du prochain match face au Red Star FC.

Chico Lamba de retour avec le groupe

Parmi les bonnes nouvelles de la matinée, la participation complète de Chico Lamba à l’entraînement collectif. Le défenseur a pris part à l’intégralité de la séance avec ses coéquipiers, un signe encourageant pour le staff stéphanois.

De son côté, Maxime Bernauer a également participé à une partie de l’entraînement avec le groupe, même s’il a ensuite poursuivi avec du travail individuel afin de gérer sa reprise.

Deux autres joueurs, Djylian N’Guessan et Mahmoud Jaber, ont eux aussi travaillé à l’écart du groupe dans le cadre d’un programme spécifique.

En revanche, Florian Tardieu était absent lors de cette séance matinale.

Une séance intense sous les ordres de Montanier

Sur le terrain, Philippe Montanier et son staff ont insisté sur le travail tactique, notamment les ressorties de balle.

Les Verts ont enchaîné les phases de jeu lors d’une opposition à 11 contre 11, avec un entraîneur particulièrement impliqué, multipliant les consignes et les ajustements pour affiner les automatismes de son équipe.

L’objectif est clair : préparer au mieux la prochaine rencontre et continuer à construire une équipe solide dans le jeu.

Un groupe plus fourni à l’entraînement

De nombreux joueurs étaient présents pour cette séance collective, signe d’un effectif qui retrouve progressivement de la profondeur.

Parmi eux :

Soumahoro, Old, Stojkovic, Duffus, Miladinovic, Le Cardinal, Lamba, Stassin, Gadegbeku, Boakye, Kante, Annan, Cardona, Nadé, Davitashvili, Othman, Moueffek, Pedro, Appiah, Maubleu, Larsonneur, Eymard.

Un groupe qui a pu compter sur le soutien d’une poignée de supporters venus encourager leurs joueurs au Centre sportif Robert-Herbin.

Un point attendu en conférence de presse

Dans les prochaines heures, Philippe Montanier doit faire un point complet sur l’état de son effectif en conférence de presse.

Avec plusieurs retours à l’entraînement et une dynamique positive, l’AS Saint-Étienne aborde en tout cas la préparation du match face au Red Star FC avec davantage de solutions… et un optimisme retrouvé chez les Verts.